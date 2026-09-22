證交所「台股儀表板」明日上線 涵蓋不限用途借款、違約交割人數等

為持續提升證券市場資訊透明度，提供投資人更齊全、便利的市場資訊，台灣證券交易所推出全新「台股儀表板」，將於23日正式上線。投資人可透過證交所官網進入網頁瀏覽儀表板介面，首波整合證券商授信業務、投資人違約概況及上市櫃公司營收三大類重要資訊，透過視覺化及易於理解的方式完整呈現，協助投資人掌握台股市場現況與長期變化。

證交所表示，今年以來台股指數及成交量值均有明顯成長，市場對於融資、擔保維持率、違約等相關數據的關注度也隨之提高。市場上的數據很多，但不同數據的定義、比較基礎及代表意義並不完全相同，因此，讓投資人從片段資訊解讀市場，不如把重要的數據集中呈現，讓數據自己說話。

「台股儀表板」就是基於這樣的理念建置。證交所整合相關股市數據並透過圖表、比率及歷史趨勢呈現，希望將正確的投資市場數據傳遞給每一位市場參與者，更期許投資人不只看到「今天的數字是多少」，也能了解各種數值在整體市場中的比重與意涵，以及長期以來的趨勢變化。

整合授信、違約及營收資料 全市場擔保維持率也納入

首波上線內容包括三大面向。一是證券商授信業務，除市場近期關注的「全市場擔保維持率」外，也包括追繳處分戶數及金額、融資餘額、信用交易成交值，以及不限用途款項借貸、借券及借券賣出等交易業務資訊。二是投資人違約概況，提供違約總人數、違約買進賣出合計總金額，以及個別證券達違約資訊揭露標準等資訊。三是上市櫃公司營收，提供全體上市櫃公司單月及累計營收、月增率及年增率，並呈現各產業營收成長、衰退情形與最近一年趨勢。台股儀表板讓投資人隨時擁有充分資訊以判讀股市全貌，降低因資訊不對稱所引發之不理性揣測或被不實數據誤導之可能性。

從「6%與40%」看見台股結構已經不同

證交所指出，儀表板更重要的功能，是協助投資人從數字觀察股市長期結構變遷。以市場經常討論的信用交易為例，今年截至8月，信用交易成交值約占市場總成交值6%，相較2000年曾超過40%，占比已大幅下降。從這項數據可以看到，經過20多年發展，台股市場交易結構已經出現明顯變化。因此，判讀股票市場風險，不能只看到融資餘額等單一數字增加，就直接與過去市場情況相比；還應同時觀察市場整體規模、成交值、占比及長期趨勢，才能更完整理解數字背後代表的涵義。

官方數據每日更新 打造台股市場資訊一站式入口

在資料更新方面，儀表板的交易類資訊每日更新，隔日即可查詢前一交易日資料，圖表預設呈現最近5個交易日資訊；上市櫃公司營收資訊則按月更新。投資人並可依上市、上櫃及全市場等不同角度查看相關資訊，大幅減少自行跨平台蒐集、彙整及比對資料所需時間。

證交所強調，「台股儀表板」9月23日上線只是第一步，未來將持續觀察市場發展及投資人需求，逐步充實指標及功能，讓儀表板成為投資人觀察台股的重要且友善的資訊入口，持續為台股市場挹注更多正向力量。證交所希望透過正確、透明、易懂的儀表板介面，讓投資人更全面掌握市場真實樣貌，減少因片面資訊或市場傳言造成的誤解，讓投資判斷回歸數據與理性。

台股儀表板網址：https://www.twse.com.tw/dashboard/zh/index.html