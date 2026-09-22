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外資狂買！面板雙虎爆量166萬張、成交值676億 分析師提醒轉型時間差

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
友達光電。 聯合報系資料照
友達光電。 聯合報系資料照

台股22日創下盤中48,601.53點、收盤47,800.17點雙新高，成交值同步放大至1.02兆元。從量價榜觀察，面板雙虎成為盤面最明顯的資金焦點，友達（2409）與群創（3481）合計爆出165.86萬張成交量、成交值達676.86億元，但兩檔股價表現明顯分化，友達強攻漲停，群創僅小幅上漲。

友達今日噴出115.80萬張大量，居全市場之冠，成交值419.89億元、排名第4，股價收漲停36.65元；群創成交量也達50.05萬張、排名第3，成交值256.97億元、排名第7，但股價僅上漲0.2%、收50.5元。面板雙虎資金熱度明顯升溫。

從籌碼面來看，外資買盤更是今日友達爆量的重要推力。友達獲外資買超245,314張，居今日個股買超之冠，連續兩個交易日合計回補481,207張；群創今日也獲外資買超24,830張，排名買超前十，連兩日合計買超57,975張。也就是說，面板雙虎不僅成交量同步放大，外資買盤也明顯集中，其中友達的買盤力道尤其突出。

面板雙虎近年積極往先進封裝及非顯示應用轉型，成為市場關注焦點。群創利用舊世代面板廠發展FOPLP，應用已從PMIC、RF、Audio延伸至衛星通訊等領域；友達則透過處分低效率LCD舊世代廠房，布局光通訊、車用衛星等非顯示市場，並與康寧合作開發玻璃核心基板，聚焦TGV玻璃基板。

不過，資深分析師也提醒，面板廠轉型AI、先進封裝與玻璃基板仍處於發展階段，從技術驗證、量產到形成營收貢獻存在時間差，股價近期反映題材熱度之餘，後續仍須觀察實際訂單與營收進度。換言之，今日量價榜反映的是資金率先集中於面板雙虎，但兩檔股價漲幅的明顯差距，也顯示市場資金已開始出現個股分化。

除了面板雙虎，今日成交值前十大還包括聯發科（2454）、台積電（2330）、聯電（2303）、南亞科（2408）、台達電（2308）、景碩（3189）、國巨*（2327）及京元電子（2449）。其中聯發科成交值560.21億元居冠，股價上漲3.39%至5,180元新天價；台積電成交值469.46億元居次，但股價下跌0.81%至2,460元；聯電成交值461.89億元排名第3，股價上漲1.91%；南亞科則下跌3.68%，收497元，顯示台股雖再創歷史新高，資金仍呈現明顯的族群與個股分化。

成交量前十大則依序為友達、主動統一升級50（00403A）、群創、聯電、群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）、主動統一台股增長（00981A）、彩晶（6116）、元大台灣50正2（00631L）及主動富邦台灣龍耀（00405A）。

面板雙虎 面板 外資

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