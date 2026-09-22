證交所台股儀表板 9月23日正式上線

為持續提升證券市場資訊透明度，提供投資人更齊全、便利的市場資訊，台灣證券交易所推出全新「台股儀表板」，將於9月23日正式上線。投資人可透過證交所官網進入網頁瀏覽儀表板介面，首波整合證券商授信業務、投資人違約概況及上市櫃公司營收三大類重要資訊，透過視覺化及易於理解的方式完整呈現，協助投資人掌握台股市場現況與長期變化。

證交所表示，2026年以來台股指數及成交量值均有明顯成長，市場對於融資、擔保維持率、違約等相關數據的關注度也隨之提高。市場數據很多，但不同數據的定義、比較基礎及代表意義並不完全相同，因此，讓投資人從片段資訊解讀市場，不如把重要的數據集中呈現，讓數據自己說話。

「台股儀表板」就是基於這樣的理念建置。證交所整合相關股市數據並透過圖表、比率及歷史趨勢呈現，希望將正確的投資市場數據傳遞給每一位市場參與者，更期許投資人不只看到「今天的數字是多少」，也能了解各種數值在整體市場中的比重與意涵，以及長期以來的趨勢變化。

整合授信、違約及營收資料全市場擔保維持率也納入首波上線內容包括三大面向。一是證券商授信業務，除市場近期關注的「全市場擔保維持率」外，也包括追繳處分戶數及金額、融資餘額、信用交易成交值，以及不限用途款項借貸、借券及借券賣出等交易業務資訊；二是投資人違約概況，提供違約總人數、違約買進賣出合計總金額，以及個別證券達違約資訊揭露標準等資訊；三是上市櫃公司營收，提供全體上市櫃公司單月及累計營收、月增率及年增率，並呈現各產業營收成長、衰退情形與最近一年趨勢。台股儀表板讓投資人隨時擁有充分資訊以判讀股市全貌，降低因資訊不對稱所引發的不理性揣測或被不實數據誤導之可能性。

證交所指出，儀表板更重要的功能，是協助投資人從數字觀察股市長期結構變遷。以市場經常討論的信用交易為例，今年截至8月，信用交易成交值約占市場總成交值6%，相較2000年曾超過40%，占比已大幅下降。從這項數據可以看到，經過20多年發展，台股市場交易結構已經出現明顯變化。因此，判讀股票市場風險，不能只看到融資餘額等單一數字增加，就直接與過去場情況相比；還應同時觀察市場整體規模、成交值、占比及長期趨勢，才能更完整理解數字背後代表的涵義。

在資料更新方面，儀表板的交易類資訊每日更新，隔日即可查詢前一交易日資料，圖表預設呈現最近五個交易日資訊；上市櫃公司營收資訊則按月更新。投資人並可依上市、上櫃及全市場等不同角度查看相關資訊，大幅減少自行跨平台蒐集、彙整及比對資料所需時間。

證交所強調，「台股儀表板」9月23日上線只是第一步，未來將持續觀察市場發展及投資人需求，逐步充實指標及功能，讓儀表板成為投資人觀察台股的重要且友善的資訊入口，持續為台股市場挹注更多正向力量。證交所希望透過正確、透明、易懂的儀表板介面，讓投資人更全面掌握市場真實樣貌，減少因片面資訊或市場傳言造成的誤解，讓投資判斷回歸數據與理性。