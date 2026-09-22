台股儀表板明天上路 券商銀行投資人的跨業融資資訊10月底互通

金管會今日正式宣布，台股儀表板將於明天上線，並優先整合推出「授信業務」、「違約概況」及「上市櫃公司營收」三大面向資訊，包含信用交易擔保維持率與追繳處分戶數及金額、不限用途款項借貸融通餘額與擔保維持率、全市場違約總人數，及營收變化與產業別趨勢等指標都將呈現，協助投資人瞭解市場重要資訊。

在操作介面與使用者體驗上，「台股儀表板」設計有別於繁複冷硬的表格，以清晰直觀的視覺化圖表呈現，預設顯示最近5個交易日動態走勢，並提供歷史資料查詢功能。另為深化投資人教育，部分指標會加註定義說明與風險警語，引導大眾以真實、客觀的數據理性判斷市場變化，並強化投資風險控管意識。

證期局副局長黃仲豪指出，若相較過去，包括了授信業的數字及違約狀況，追繳、斷頭的戶數及金額，都是過去沒有對外開放資料呈現的，他也指出，另外像不限用款項總量，違約交割總人數過去資料也沒有對外公布。

而關於「四貸同堂」議題所關注的券商及銀行對客戶融資狀況能否互通，銀行局長童政彰說，相關資料的互通串聯，10月底就會上線，屆時券商就會掌握到投資人在銀行借錢，銀行也會了解客戶在券商不限用途借貸、融資券的情況，會透過聯徵中心和證交所「雙平台」來串接。會在客戶同意的情況下，開放券商及銀行可上平台調查。

金管會表示，「安全、透明、公平」為資本市場監理重要原則，為協助投資人在充足的資訊下做出客觀投資決策，金管會將責成證交所、櫃買中心持續研議擴充儀表板功能及各項指標，適時滾動檢討調整，以提供完整、正確、即時之資訊予投資大眾，引領資本市場穩健永續發展。