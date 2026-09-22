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倒錘頭線沒在怕！上市櫃獲利喊暴增72% 法人：第4季衝破5萬點無懸念
台股22日盤中最高來到48,601點，創下歷史新高紀錄。展望後市，隨各項利多發酵，市場普遍預期行情將突破5萬點大關，內外資法人圈最樂觀的預期，甚至將上看55,000點，新一波多頭行情正式引爆。
22日台股多頭士氣如虹，早盤指數開盤即大漲262點、並迅速衝上最高48,601點、勁揚882點。不過受到獲利了結賣壓大舉出籠，指數逐漸收斂漲點，終場上漲81點、收47,800點，漲幅0.1%。
儘管22日台股留下了長達620點的上影線，且收黑K，形成「倒錘頭線」，顯示上檔賣壓沉重，不過由於「基本面就是最大的利多」，因此法人預期高檔震盪換手後，後市行情將持續向上攻堅、並向5萬點大關挑戰。
事實上，由於法人圈對於上市櫃公司今年整體獲利年增率一路上調，目前共識多已超過五成，其中甚至如瑞銀證券更上看65%，元大投顧最新預測更釋出了令人咋舌的72.4%，因此第4季行情叩關5萬點大關幾無懸念。
統計目前法人看台股目標指數，前五高依序為：統一投顧的5.5萬點、富邦投顧的5.45萬點、高盛證券的5.4萬點、台新投顧的53,176點、及群益投顧的5.3萬點，其他如元大、中信、永豐、第一金、華南、合庫、宏遠等投顧均為5萬點或以上。
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