8月台股反彈 全體證券商獲利274億元月增1.5倍

台股22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，終場收47,800.17點，創收盤新高，投資人關心大盤指數能不能再往上攻高？50,000點何時會看到？證券分析師坦言，接下來影響台股的關鍵有「三好+一個不確定」，不過10月有機會看到50,000點，年底不排除上看55,000點。

2026-09-22 15:10