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8月台股反彈 全體證券商獲利274億元月增1.5倍
台股7月回檔、8月反彈回穩，根據台灣證券交易所統計，8月全體證券商稅後淨利新台幣274.22億元，比7月大幅成長1.5倍。
證交所說明，8月大盤總成交值約19.904兆元，較7月減少13.17%，證券商經紀手續費收入下滑，8月全體證券商經紀業務獲利178.85億元，月減11.7%。
不過8月台股反彈回穩，全體證券商8月自營業務獲利126.34億元，比起7月虧損28.03億元轉虧為盈。全體證券商8月承銷業務淨利36.7億元，比起7月虧損14.63億元轉盈。
今年前8月全體證券商稅後淨利1824.73億元，較去年同期大幅成長195.05%。
證交所分析，今年前8月因大盤總成交值增加，全體證券商經紀業務獲利1453.98億元，年增率達152.69%；同期自營出售證券利益也較多，全體證券商自營業務淨利654.8億元，較去年同期大幅成長3.33倍；前8月全體證券商承銷業務淨利155.92億元，也年增200.54%。
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