三大法人買超608億！台股震盪801點創雙高 台積電翻黑、聯發科創天價

台股22日隨美股走高，盤中一度飆升882.69點、衝上48,601.53點，改寫歷史盤中高點；不過隨台積電（2330）由紅翻黑，加上記憶體及金融股走弱，漲幅迅速收斂，終場僅上漲81.33點、收47,800.17點，震盪801點，但仍創歷史收盤新高，成交值同步放大至1.02兆元。三大法人再買超608.2億元，連續4個交易日累計回補2535.43億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超447.26億元，投信買超2.4億元；自營商買超（合計）158.54億元，其中自營商（自行買賣）買超35.08億元、自營商（避險）買超123.45億元。

盤面上，資金明顯輪動，高價股與題材族群接力撐盤，IC設計、載板、矽晶圓及面板股各有表現。其中，高價IC設計股成為盤面攻高主力，信驊（5274）盤中觸及21,800元再創歷史新天價，終場上漲5.47%、收20,905元；聯發科（2454）、創意（3443）同步刷新歷史高點，創意更是跳空漲停鎖死到底、收8,375元，力旺（3529）也隨之亮燈，世芯-KY（3661）、智原（3035）、巨有科技（8227）、新唐（4919）等同步走強，顯示資金仍聚焦AI與ASIC等高成長題材。

面板股則以友達（2409）最受市場矚目，挾利多消息連續第2日攻上漲停，成交量放大至115.8萬餘張，並帶動彩晶（6116）、群創（3481）同步爆量收高，成為盤面另一處資金集中區。

載板族群則在整理多時後重新成為資金焦點。欣興（3037）跳空攻上漲停、收1,120元，南電（8046）、景碩（3189）同步亮燈，臻鼎-KY（4958）也上漲4.04%、收489元，族群買盤明顯升溫。

矽晶圓族群同樣走強，嘉晶（3016）攻上漲停，環球晶（6488）、中美晶（5483）、漢磊（3707）、合晶（6182）同步大漲，惟台勝科（3532）翻黑收低1.25%、報434.5元。

不過，大盤盤中大漲逾880點後，終場僅收高81.33點，盤中高低震盪達801.36點，顯示高檔追價與獲利了結力道同步升溫。台積電由盤中高點2,510元回落，終場下跌20元、收2,460元，南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體股走弱，金融股中的台新新光金（2887）、凱基金（2883）也承壓，權值股漲跌分歧，使大盤漲幅明顯收斂，也凸顯高檔資金轉向題材股的輪動格局。