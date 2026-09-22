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台股5萬點什麼時候來？ 分析師：先看3好+1不確定

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，終場收47,800.17點，創收盤新高，投資人關心大盤指數能不能再往上攻高？50,000點何時會看到？證券分析師坦言，接下來影響台股的關鍵有「三好+一個不確定」，不過10月有機會看到50,000點，年底不排除上看55,000點。

台股早盤以47,981.04點開高，由權值股領軍上衝，一度拉升至48,601.53點，上漲882.69點，改寫盤中歷史新高，權王台積電（2330）以2,505元開高後一度拉升至2,510元，但盤中翻黑，壓抑大盤指數，終場收2,460元，下跌20元，跌幅0.81%。

聯發科（2454）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、創意（3443）、南電（8046）、台達電（2308）、景碩（3189）等支撐大盤指數，但台股在衝高後攻勢不繼，隨著台積電翻黑，漲勢收斂，48,000點未站穩，終場收在今日最低的47,800.17點，上漲81.33點，漲幅0.17%，成交量1兆215.7億元。

台股在中秋節前寫盤中及收盤歷史新高，後續走勢引來關注，投資人關心50,000點會落在哪個時間，指數高點是多少？證券分析師張陳浩表示，影響後市的關鍵因素有4點，包括「三好、一不確定」。

張陳浩說，「一個不確定」指的是美國聯準會的利率政策，在9月升息1碼後，10月及12月會不會再升息，他分析，在第一次升息時，因為經濟成長，推升企業營收及獲利增加，升息所造成的影響較小；尤其是這次的升息，市場以利空出盡來看待；但是，若是連續升息3~5次，時間上可能經過半年，企業將面臨擴產利息成本增加等壓力，所造成的影響將會明顯出現。

張陳浩強調，台股要再衝高，FED的升息與否是一個重要的變數，仍有待觀察；至於「三好」則是指中東局勢、外資買超回補台股、美國的期中選舉及台灣的九合一選舉。

張陳浩表示，中東的局勢有逐好轉的趨勢，加上先前有關AI泡沫的疑慮也逐漸解除，外資回補台股，還有美國的期中選舉及年底台灣的九合一選舉，對台股來說將是正面的消息。

張陳浩預期，10月有望看到50,000點，年底不排除上看55,000點；至於在布局上，他認為，包括台積電、設備、ABF、散熱、封測、面板雙虎等族群要「抱緊」，另外，可以留意矽晶圓、砷化鎵兩族群，包括合晶（6182）、台勝科（3532）、嘉晶（3016）、環球晶（6488）、穩懋（3105）、全新（2455）、宏捷科（8086）等都值得關注。

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