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雙重逆風解除、資金重返科技股 法人：亞洲半導體續受惠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

油價回落與美債殖利率收斂，過去一段時間壓抑科技股表現的兩大因素同步緩解，帶動市場風險偏好明顯回升，資金快速回流科技與半導體族群。安聯投信表示，市場當前修正是評價，而非AI需求，全球AI產業長線成長動能依舊穩健，亞洲半導體供應鏈仍將是主要受惠者。

近期布蘭特原油價格回落至每桶100美元附近，美國10年期公債殖利率降至4.95%，帶動美股主要指數全面反彈。其中，那斯達克指數與標普500指數同步走揚，再度逼近歷史高點；費城半導體指數更是展現強勁走勢，成為市場表現最亮眼族群，反映資金重新聚焦科技與AI相關產業。

00412A安聯亞洲半導體主動式ETF基金經理人蕭惠中表示，油價與美國10年期公債殖利率同步回落，有助於改善市場風險情緒，讓近期承受壓力的科技股重獲資金青睞。從近期盤勢觀察，市場資金已逐步回流具備長線成長題材的科技與半導體產業。

蕭惠中指出，中美高層即將展開會談，加上AI產業持續推出新產品與新應用，均有助提振市場信心。然而，真正牽動科技股評價的核心因素，仍在於利率與公債殖利率走勢。若美債殖利率維持相對低檔，高成長科技股面臨的評價壓力可望進一步緩解，進而支撐後續市場表現。

在此背景下，半導體設計、晶圓代工、封裝測試及IC設計等族群有望同步受惠，AI伺服器供應鏈也可望持續吸引市場資金關注。此外，若市場預期中美關係短期趨於和緩，科技出口相關族群的投資情緒亦有機會進一步改善。

展望後市，蕭惠中認為，AI產業仍受三大長期趨勢支撐，包括全球AI資本支出持續擴張、高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝等關鍵技術需求持續成長，以及亞洲半導體供應鏈戰略地位不斷提升。即便市場仍面臨利率政策、美中關係與地緣政治等不確定因素干擾，但相關變數多屬短期情緒與資金面波動，並未改變AI產業長期成長方向。

蕭惠中進一步表示，在企業獲利持續成長與AI需求穩健擴張的背景下，近期市場修正反而有助於評價回歸合理區間，為中長期投資人創造更具吸引力的布局機會。尤其亞洲半導體供應鏈掌握AI產業關鍵技術與核心產能，未來可望持續受惠於全球數位轉型及AI基礎建設投資浪潮。

蕭惠中強調，市場正在修正評價，而非修正AI趨勢；短期波動來自情緒與利率變化，長期成長則來自真實需求。隨著市場資金逐步由題材面回歸基本面，具備技術門檻、訂單能見度及產業競爭優勢的亞洲半導體龍頭企業，仍將是AI浪潮下最具成長潛力的核心投資標的。

半導體 科技股 法人

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