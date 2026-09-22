台股漲81點收47,800點留長上影線 盤中及收盤指數同創新高

台股22日收盤上漲81.33點、漲幅0.17%，終場以47,800.17點作收，創收盤新高，成交量1兆215億元；台積電（2330）收盤價2,460元，下跌20元，跌幅0.81%。

台股在美股收漲帶動下，今日開盤衝高，尤以聯發科（2454）漲幅大帶動多頭氣勢，盤中指數勁揚48,601.53點創下新高，因成交量未能再擴增，指數拉回修正，但收盤指數仍創新。今日成交金額大且走高為：聯發科、聯電（2303）、台達電（2308）、群創（3481）、友達（2409）、京元電子（2449）、臻鼎-KY（4958）、景碩（3189）及南電（8046）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、南亞（1303）、貿聯-KY（3665）、緯創（3231）、旺矽（6223）、全新（2455）、緯穎（6669）、穎崴（6515）及玉晶光（3406）。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，市場焦點重新回到AI產業趨勢與企業基本面，展望第4季至2027年，AI供應鏈獲利成長、新平台出貨放量、輝達訂單能見度延伸，以及市場資金風險偏好回升等利多因素，預期仍將持續發酵。行情主軸有望由先前的輪動整理，逐步演變為多頭擴散格局，指數仍具挑戰歷史高點機會。

蕭惠中表示，雖然企業獲利成長速度可能由上半年的高速爆發，逐步回歸較合理的增長節奏，但AI資本支出具備高度延續性與擴散性，加上記憶體報價維持上升趨勢，全年企業獲利仍將成為支撐台股最重要的基本面力量。產業布局持續看好AI供應鏈中的先進封裝測試、ASIC、高階PCB與ABF載板、CCL、CPO光通訊、散熱模組、檢測設備與導軌等族群，其2027至2028年的成長能見度尤為突出。整體而言，今年台股企業獲利維持強勁成長，市場普遍預期2027年企業獲利仍有20%至30%的成長空間，在獲利持續上修支撐下，台股多頭架構尚未改變。

至於面對市場出現波動時的雜音，蕭惠中表示，投資人與其關注市場情緒或新聞標題，更應聚焦企業實際資本支出規模、供應鏈訂單能見度，以及AI產品商業化進展。從目前產業數據來看，不論是AI伺服器、高頻寬記憶體（HBM）、先進封裝、ASIC客製化晶片，或高速傳輸與光通訊等關鍵環節，需求仍相當強勁。