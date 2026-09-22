快訊

螺絲業界震驚！安拓董座張土火昨洽公遭撞不治

亞運棒球／陳敏賜、劉基鴻開轟 中華隊6局15：0提前「扣倒」泰國

委內瑞拉未來在哪？石油、黃金與民主的下一場角力

聽新聞
0:00 / 0:00

台股創新高還可以買什麼？ 分析師：這兩族群不買會後悔

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股在中秋節前就刷新歷史紀錄，22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，在這個新里程碑，如果是空手的投資人還可以買什麼？證券分析師直言，「有兩個族群不買會後悔」，同時也強調，包括台積電（2330）、設備、ABF、散熱、面板雙虎等族群要「抱緊」，等待50,000點的到來。

美國總統川普宣稱可能在本周聯合國大會期間與伊朗總統會面，市場對中東局勢緩和的期待升溫，油價下跌，加上AI概念股走強，美股四大指數周一全面收高，那指大漲2.26%、改寫6月以來新高，費半指數飆升4.29%。

台股早盤以47,981.04點開高，由權值股領軍上衝，一度拉升至48,601.53點，上漲882.69點，改寫盤中歷史新高，權王台積電以2,505元開高後一度拉升至2,510元，但盤中翻黑，壓抑大盤指數，聯發科（2454）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、創意（3443）、台達電（2308）等支撐大盤指數。

隨著台股再創歷史新高，這時候還有那些族群可以布局？可不可以追高？證券分析師張陳浩認為，強勢上漲的個股或族群，例如台積電、台積電設備股、ABF、封測、散熱、面板等可以續抱，另外，有兩個必買族群，「不買會後悔」。

張陳浩點名看好的必買族群是矽晶圓及砷化稼；以矽晶圓的合晶（6182）來說，具有跌深及漲價題材，股價剛突破季線，另外，也具有AI晶圓「化圓為方」的題材；張陳浩說，砷化稼族群中，穩懋（3105）本益比不到全新的三分之一，股價嚴重被低估，此外，還具有CoPoS、FOPLP等題材。

合晶先前調漲6吋與一部分客戶的8吋矽晶圓報價，據了解，正在洽談另一部分的8吋矽晶圓客戶價格調整，明年開始適用；合晶不評論漲價相關事宜。

合晶今年前8月累計合併營收72.01億元，年增11.7%；法人預估，合晶第3季業績有機會續揚，今年營運維持季季高。

穩懋8月合併營收19.37億元，為近56個月來高點，月增2.4%，年增30.6%；累計今年前8月合併營收136.76億元，年增33%；穩懋預期，隨著美系客戶高階手機發表及光通新產品步入量產，預期第3季合併營收將季增低雙位數百分比（11%至13%），合併毛利率預計約low-thirties（31%至33%）。

台股 分析師 族群

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股開高飆882點、創48,601點盤中新高！信驊漲停衝2.18萬天價

台股創歷史新高！聯發科、日月光領軍衝4萬8 信驊飆破2.1萬元改寫天價

台股攻頂最強神隊友！IC設計3雄齊創新高 外資還點名哪些看好股？

三大法人買超470億！台股差不到23點再攀顛峰 「這檔千金股」竟摜跌停

相關新聞

台股創歷史新高！聯發科、日月光領軍衝4萬8 信驊飆破2.1萬元改寫天價

台股22日再寫歷史新高，在台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等半導體權值股走強帶動下，加權指數早盤最高衝上48,601點，一舉突破先前48,218點歷史高點；截至上午10時10分左右，指數仍大漲668點、來到48,387點。其中，聯發科盤中大漲逾8%，日月光投控漲幅超過6%，成為推升指數的重要力量。

台積電翻黑壓盤！載板四雄挺身貢獻100點漲點 欣興、南電、景碩全亮燈

台股22日盤中創下歷史新高48,601.53點，短線盤整多時的載板四雄也隨之噴發，欣興（3037）直接跳空漲停鎖死1,120元，南電（8046）、景碩（3189）相繼亮燈，臻鼎-KY（4958）亦大漲逾5%、挑戰重返500元關卡，四雄合計貢獻大盤約100點漲點；不過台積電（2330）盤中翻黑，大盤漲點收斂至約200點。

台股攻頂最強神隊友！IC設計3雄齊創新高 外資還點名哪些看好股？

美股四大指數昨夜全面揚升，費半指數大漲4.29%，激勵台股22日開高走高，大盤一度狂飆882點、觸及48,601.53點，改寫盤中歷史新高。IC設計族群更展現驚人爆發力，聯發科（2454）、創意（3443）、信驊（5274）聯袂刷新天價，成為台股攻頂最強神隊友！

台股創新高還可以買什麼？ 分析師：這兩族群不買會後悔

台股在中秋節前就刷新歷史紀錄，22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，在這個新里程碑，如果是空手的投資人還可以買什麼？證券分析師直言，「有兩個族群不買會後悔」，同時也強調，包括台積電（2330）、設備、ABF、散熱、面板雙虎等族群要「抱緊」，等待50,000點的到來。

油價、美債雙降！科技股再起、台股盤中改寫48,601點新高

油價回落與美債殖利率收斂，過去一段時間壓抑科技股表現的兩大因素同步緩解，帶動市場風險偏好明顯回升，資金快速回流科技與半導體族群，台股22日盤中更以48,601點創下歷史新高。法人表示，市場當前修正是評價，而非AI需求，全球AI產業長線成長動能依舊穩健，亞洲半導體供應鏈仍將是主要受惠者。

信驊飆2萬元天價 台股開高盤中最高上漲882點至48,601點 刷新歷史新高

美股四大指數21日全數上漲，以費城半導體指數大漲4.2%最高，帶動台股22日開高走高，盤中最高上漲882點至48,601點，刷新歷史新高點位。台積電（2330）盤中最高上漲30元至2,510元。股王信驊（5274）開盤一度漲停至21,800元新天價，首度飆上2萬元大關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。