台股創新高還可以買什麼？ 分析師：這兩族群不買會後悔

台股在中秋節前就刷新歷史紀錄，22日盤中衝高至48,601.53點，寫歷史新高，在這個新里程碑，如果是空手的投資人還可以買什麼？證券分析師直言，「有兩個族群不買會後悔」，同時也強調，包括台積電（2330）、設備、ABF、散熱、面板雙虎等族群要「抱緊」，等待50,000點的到來。

美國總統川普宣稱可能在本周聯合國大會期間與伊朗總統會面，市場對中東局勢緩和的期待升溫，油價下跌，加上AI概念股走強，美股四大指數周一全面收高，那指大漲2.26%、改寫6月以來新高，費半指數飆升4.29%。

台股早盤以47,981.04點開高，由權值股領軍上衝，一度拉升至48,601.53點，上漲882.69點，改寫盤中歷史新高，權王台積電以2,505元開高後一度拉升至2,510元，但盤中翻黑，壓抑大盤指數，聯發科（2454）、欣興（3037）、日月光投控（3711）、創意（3443）、台達電（2308）等支撐大盤指數。

隨著台股再創歷史新高，這時候還有那些族群可以布局？可不可以追高？證券分析師張陳浩認為，強勢上漲的個股或族群，例如台積電、台積電設備股、ABF、封測、散熱、面板等可以續抱，另外，有兩個必買族群，「不買會後悔」。

張陳浩點名看好的必買族群是矽晶圓及砷化稼；以矽晶圓的合晶（6182）來說，具有跌深及漲價題材，股價剛突破季線，另外，也具有AI晶圓「化圓為方」的題材；張陳浩說，砷化稼族群中，穩懋（3105）本益比不到全新的三分之一，股價嚴重被低估，此外，還具有CoPoS、FOPLP等題材。

合晶先前調漲6吋與一部分客戶的8吋矽晶圓報價，據了解，正在洽談另一部分的8吋矽晶圓客戶價格調整，明年開始適用；合晶不評論漲價相關事宜。

合晶今年前8月累計合併營收72.01億元，年增11.7%；法人預估，合晶第3季業績有機會續揚，今年營運維持季季高。

穩懋8月合併營收19.37億元，為近56個月來高點，月增2.4%，年增30.6%；累計今年前8月合併營收136.76億元，年增33%；穩懋預期，隨著美系客戶高階手機發表及光通新產品步入量產，預期第3季合併營收將季增低雙位數百分比（11%至13%），合併毛利率預計約low-thirties（31%至33%）。