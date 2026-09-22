台積電翻黑壓盤！載板四雄挺身貢獻100點漲點 欣興、南電、景碩全亮燈

台股22日盤中創下歷史新高48,601.53點，短線盤整多時的載板四雄也隨之噴發，欣興（3037）直接跳空漲停鎖死1,120元，南電（8046）、景碩（3189）相繼亮燈，臻鼎-KY（4958）亦大漲逾5%、挑戰重返500元關卡，四雄合計貢獻大盤約100點漲點；不過台積電（2330）盤中翻黑，大盤漲點收斂至約200點。

載板行情升溫，AI需求仍是核心推力。欣興預估，2027年整體ABF載板產能將增加30%至40%，隨光復二廠三期產能加速開出，加上既有廠區去瓶頸及部分BT製程支援ABF，有機會在一年內打開大部分規畫產能；此外，欣興CPO載板已開始出貨，且客戶不只一家，AI布局再添新動能。

欣興表示，目前各廠幾乎全線運作，產能仍無法完全滿足需求，隨晶圓製造與先進封裝擴產，高階載板供給依舊吃緊，客戶也積極提前卡位。公司今年上半年已與數家客戶簽訂長期合約，預約光復二及楊梅二未來五年產能，兩座新廠預計分別於2027、2028年開出；此次擴產要求客戶先支付預付款，今年收到的預付款已高於兩座廠建置所需資金，降低擴產風險。

南電則受惠AI伺服器、HPC晶片大型化及高階交換器需求，ABF載板供需持續吃緊。法人預期，第3、4季報價均有10%至20%調升空間，若漲價順利反映，ABF載板毛利率有望突破50%，BT載板毛利率也有機會站上30%。

美系外資進一步預估，ABF載板供需缺口將由2026年下半年的14%，擴大至2027年的34%、2028年的51%，並給予南電、景碩「買進」評級，目標價分別為2,500元、1,125元；欣興則因逾70%的ABF出貨受長約約束，調價彈性相對有限，評級為「中立」、目標價1,220元。

臻鼎方面，隨消費電子進入傳統旺季，加上AI伺服器、高速光模組及IC載板需求放量，營運動能同步升溫。目前1.6T高速光模組、高階AI伺服器板與IC載板加速放量，並銜接3.2T等次世代產品及新產能，AI業務逐步邁入規模化階段。今年前8月累計營收1,274.26億元、年增19.8%；董事會日前也拍板載板子公司禮鼎申請香港掛牌，持續朝2030年躋身全球前五大IC載板廠目標邁進。