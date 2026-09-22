PIMCO：美國勞動市場非通膨推手 Fed後續仍可能進一步緊縮

美國聯準會（Fed）如預期升息1碼（即0.25個百分點），PIMCO 經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）指出，美國在通貨膨脹回落的最後一哩路上，Fed後續可能進一步緊縮。

衛艾婷指出，Fed並非唯一一個透過升息來穩住通膨預期而升息的主要央行，歐洲央行（Fed）也調升了政策利率。在不對稱通膨衝擊與地緣政治動盪發生頻率升高的背景下，央行適度偏向鷹派政策立場有其合理性，將藉此維持抑制通膨的公信力。

衛艾婷認為，現在不是2022年。Fed今年之所以能循序漸進，勞動市場是原因之一。名目薪資成長已放緩，生產力提升則有助於壓抑單位勞動成本。勞動所得占比也下降，使消費者通膨與企業勞動成本成長之間的差距擴大。因此，當前通膨與企業獲利及非勞動成本的關聯，高於與薪資的關聯。

衛艾婷指出，結構性因素進一步強化了這項結論。人口老化與退休潮正在減少勞動供給，AI則重塑了聘雇、生產力與勞工的議價能力。勞工流動數據也顯示，高薪員工退出全職就業的比例偏高，拉低整體薪資成長。因此，薪資、單位勞動成本與勞動力流動等指標所顯示的通膨壓力，低於單純從失業率推斷的水準。

衛艾婷表示，除了非勞動成本上升之外，美國經濟的通膨壓力來自強勁的企業獲利與財富增長。這與經濟呈現「K型」的說法一致，即所得較高的族群感受到較多好處。

不過，衛艾婷指出，從歷史來看，通膨與單位勞動成本多半同向變動。在勞動市場未顯現通膨壓力、生產力成長維持穩健的情況下，隨著關稅與電腦記憶體價格的影響淡出，基礎通膨可能放緩。