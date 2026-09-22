油價、美債雙降！科技股再起、台股盤中改寫48,601點新高

油價回落與美債殖利率收斂，過去一段時間壓抑科技股表現的兩大因素同步緩解，帶動市場風險偏好明顯回升，資金快速回流科技與半導體族群，台股22日盤中更以48,601點創下歷史新高。法人表示，市場當前修正是評價，而非AI需求，全球AI產業長線成長動能依舊穩健，亞洲半導體供應鏈仍將是主要受惠者。

近期布蘭特原油價格回落至每桶100美元附近，美國10年期公債殖利率降至4.95%，帶動美股主要指數全面反彈。其中，那斯達克指數與標普500指數同步走揚，再度逼近歷史高點；費城半導體指數更是展現強勁走勢，成為市場表現最亮眼族群，反映資金重新聚焦科技與AI相關產業。

安聯亞洲半導體主動式ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，油價與美國10年期公債殖利率同步回落，有助於改善市場風險情緒，讓近期承受壓力的科技股重獲資金青睞。從近期盤勢觀察，市場資金已逐步回流具備長線成長題材的科技與半導體產業。

蕭惠中指出，中美高層即將展開會談，加上AI產業持續推出新產品與新應用，均有助提振市場信心。然而，真正牽動科技股評價的核心因素，仍在於利率與公債殖利率走勢。若美債殖利率維持相對低檔，高成長科技股面臨的評價壓力可望進一步緩解，進而支撐後續市場表現。

在此背景下，半導體設計、晶圓代工、封裝測試及IC設計等族群有望同步受惠，AI伺服器供應鏈也可望持續吸引市場資金關注。此外，若市場預期中美關係短期趨於和緩，科技出口相關族群的投資情緒亦有機會進一步改善。

展望後市，蕭惠中認為，AI產業仍受三大長期趨勢支撐，包括全球AI資本支出持續擴張、高頻寬記憶體（HBM）與先進封裝等關鍵技術需求持續成長，以及亞洲半導體供應鏈戰略地位不斷提升。即便市場仍面臨利率政策、美中關係與地緣政治等不確定因素干擾，但相關變數多屬短期情緒與資金面波動，並未改變AI產業長期成長方向。