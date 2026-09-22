信驊飆2萬元天價 台股開高盤中最高上漲882點至48,601點 刷新歷史新高

過完中秋假期後，時序將進入第4季，第4季在節慶效應加持下，向來為全球傳統消費旺季，過往經驗來看股市表現多不俗。統計近5年全球主要股市於第4季平均表現，整體來看漲多跌少，前十強股市平均都有超過3%的表現，當中又以台股表現最佳，加權指數平均漲幅近7.67%，緊接著為美股，S&P500指數上漲6.68%亦是亮眼，其他包括日本、法國、韓國等也有好於4%的漲幅，法人認為，投資人不妨善用相關ETF或基金加以布局，把握投資契機。

2026-09-22 09:41