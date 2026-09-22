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信驊飆2萬元天價 台股開高盤中最高上漲882點至48,601點 刷新歷史新高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

美股四大指數21日全數上漲，以費城半導體指數大漲4.2%最高，帶動台股22日開高走高，盤中最高上漲882點至48,601點，刷新歷史新高點位。台積電（2330）盤中最高上漲30元至2,510元。股王信驊（5274）開盤一度漲停至21,800元新天價，首度飆上2萬元大關。

法人指出，昨日盤面強勢類股為太陽能、網通IC及電源供應器等。國際科技股走強，加上台股技術指標、均線架構等技術面偏多，多方仍掌握盤面主導權，指數持續震盪向上，挑戰歷史新高。

法人表示，台股偏多看待，操作上可加碼AI相關、半導體先進製程及具成長動能績優族群；做多可留意AI伺服器相關、半測試導體及CPO股。

法人分析，整體來看，截至21日，大盤連四個交易日收紅並再度推高，惟量能退出兆元水準，且資金轉向集中在少數權值股，中小型股的追價意願明顯轉趨保守，族群輪動速度正在加快。後續可持續關注量能能否重新回升，以及權值股帶頭的漲勢能否擴散回中小型股。

信驊 台股 歷史

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