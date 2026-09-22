台股攻頂最強神隊友！IC設計3雄齊創新高 外資還點名哪些看好股？

美股四大指數昨夜全面揚升，費半指數大漲4.29%，激勵台股22日開高走高，大盤一度狂飆882點、觸及48,601.53點，改寫盤中歷史新高。IC設計族群更展現驚人爆發力，聯發科（2454）、創意（3443）、信驊（5274）聯袂刷新天價，成為台股攻頂最強神隊友！

其中，創意跳空漲停、鎖在8,375元新天價，市場持續聚焦其AI ASIC布局。繼Google ASIC專案後，創意又陸續切入Microsoft、Meta等大型雲端服務商（CSP）專案，三大CSP客戶布局題材持續發酵，推升股價再創高峰。

聯發科盤中大漲逾7.5%、攻上5,480元新高。公司22日推出首款Dimensity CX旗艦SoC C10 Max，鎖定高階、超便攜Googlebook；外資近期也看好聯發科在Google TPU生態系的角色持續提升，下世代合作範圍可望進一步擴展至部分計算。

台股股王信驊盤中同樣亮燈漲停、攻上21,800元新天價。日系外資指出，Agentic AI（代理式AI）可望成為一般伺服器需求的新催化劑，預估2026年伺服器BMC出貨量年增約50%，成長動能並可延續至2027年；外資因此將信驊2026至2028年EPS預估上修9%至36%，12個月目標價由19,800元調升至26,660元。

三大高價IC股同步創高，也帶動世芯-KY（3661）、力旺（3529）、智原（3035）、巨有科技（8227）、新唐（4919）等IC設計股走強。美系外資近期路演後指出，AI硬體成長動能正從GPU延伸至網路晶片、ASIC、CPO及先進封裝。

另一份外資報告則預估，全球前14大CSP至2028年的AI半導體年複合成長率（CAGR）仍高達30%，看好聯發科、愛普（6531）、信驊、譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）、世芯-KY、創意等IC設計股。

從今日盤面來看，創意、聯發科、信驊同步改寫新高，反映市場資金持續聚焦AI算力需求由GPU向ASIC、AI PC及伺服器晶片等領域延伸，IC設計成為台股攻上歷史新高的重要支流。