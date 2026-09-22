台股創歷史新高！聯發科、日月光領軍衝4萬8 信驊飆破2.1萬元改寫天價

台股22日再寫歷史新高，在台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）等半導體權值股走強帶動下，加權指數早盤最高衝上48,601點，一舉突破先前48,218點歷史高點；截至上午10時10分左右，指數仍大漲668點、來到48,387點。其中，聯發科盤中大漲逾8%，日月光投控漲幅超過6%，成為推升指數的重要力量。

台股今日強勢表態，主要承接美股漲勢。川習會前夕，美股四大指數全面收紅，AI相關個股重新獲得資金追捧，那斯達克指數大漲逾2%、改寫收盤歷史新高，費城半導體指數漲幅更超過4%，市場風險偏好回升，也帶動台股半導體族群早盤全面走高。

權值股方面，台積電早盤最高來到2,510元，盤中報2,490元、上漲10元；聯發科買盤明顯升溫，最高衝至5,480元，盤中大漲410元至5,420元，漲幅8.18%；日月光投控則最高來到711元，盤中報703元，大漲40元、漲幅6.03%，AI晶片、先進封裝及高階運算相關族群同步成為多方焦點。

高價股更是今天盤面的另一大亮點。伺服器遠端管理晶片（BMC）龍頭、台股股王信驊（5274）早盤最高衝上21,800元，再度改寫台股個股歷史新高價；截至上午10時10分左右報21,565元，上漲1,745元、漲幅8.8%。信驊股價今年一路急漲，突破2萬元大關後仍持續墊高，也讓台股正式進入「2萬元股王」時代。

支撐信驊股價持續走強的核心，仍是AI伺服器需求帶來的訂單能見度。信驊董事長林鴻明指出，公司2027年在手訂單（Backlog）總量已超越今年全年營收規模，這是信驊創立以來第一次出現如此高的訂單能見度；此外，2028年相關產品Design Win也已全數到手，後續營運能見度一路延伸至2028年，目前最大的變數反而不是需求，而是能夠取得多少產能。

信驊今年上半年營收年增逾60%，但林鴻明指出，終端客戶實際需求增幅甚至超過100%，先前主要受到供應鏈產能限制。隨第3季、第4季供應瓶頸逐步改善，明年第1季可望進一步紓解，公司預期出貨動能將持續釋放。

另一方面，上游供應商價格也出現雙位數漲幅，信驊自第4季起陸續向客戶反映成本，相關成本轉嫁進展順利。公司預期，在出貨量增加與價格同步調整下，明年平均銷售單價（ASP）有機會進一步向20美元靠攏，也成為市場持續追價的重要基本面支撐。