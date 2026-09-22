近5年第4季全球主要股市平均表現比一比 台股平均漲逾7%冠全球

過完中秋假期後，時序將進入第4季，第4季在節慶效應加持下，向來為全球傳統消費旺季，過往經驗來看股市表現多不俗。統計近5年全球主要股市於第4季平均表現，整體來看漲多跌少，前十強股市平均都有超過3%的表現，當中又以台股表現最佳，加權指數平均漲幅近7.67%，緊接著為美股，S&P500指數上漲6.68%亦是亮眼，其他包括日本、法國、韓國等也有好於4%的漲幅，法人認為，投資人不妨善用相關ETF或基金加以布局，把握投資契機。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，聯準會在最新FOMC會議中決議升息1碼，結束2024年9月以來的降息循環，決策符合市場預期，市場焦點也料重回基本面評估，基本面佳的區域與產業仍足以抵禦利率上行風險。

許育誌指出，鑒於台灣經濟保持穩健，加上AI需求強勁，尤其在企業資本支出持續投資，及相關應用持續落地下，長期發展明確，台系供應鏈因在當中扮演關鍵技術與零組件生產要角，仍有望持續受惠，故對於台股後市仍正向看待，惟在資金輪動的環境下，建議投資人可運用能靈活調整持股的主動式市值台股ETF來掌握行情。

群益S&P500（009823）經理人謝明志指出，美國經濟活動持續以穩健步調擴張。儘管地緣政治情勢等因素使經濟前景仍籠罩高度不確定性，但國內支出保持韌性，生產力成長強勁，企業獲利前景仍佳，獲利預估上修的企業範圍持續擴大，顯示基本面與獲利面仍能支持美股表現，在美股題材多元、資金於各類股間健康輪動下，建議投資人不妨善用廣泛布局各產業的市值型美股ETF來參與行情。其中追蹤標普500指數因成分股組成廣泛，涵蓋近9成的美股總市值，布局追蹤該指數的美股ETF形同於布局全產業美股，全方位掌握美股行情。

群益東方盛世基金經理人洪玉婷表示，日本企業獲利展現韌性，排除關稅退還與匯率等一次性因素後，今年4月至6月企業獲利年增約9.3%，銀行受惠於升息、非鐵金屬受惠原物料上漲，AI概念股則受惠AI需求強勁，市場預期FY26日本企業獲利可望成長近19%，此外，日本企業股票回購金額已達2025年全年水準，企業亦持續透過出售交叉持股、提高股利與回購強化股東回饋，外資亦具備回補空間，故在獲利面與資金面都屬正向，且經濟持穩，皆有助於日股表現。