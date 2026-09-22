Meta新AI助手有望成殺手級應用 彭博：CPU題材將助台股挑戰新高

Meta推出AI助手Muse後，股價昨日大漲11.4%，對標普500指數漲幅的貢獻居冠。彭博電視市場節目製作人史蒂芬斯（Anthony Stephens）在彭博Markets Live部落格撰文指出，Muse可能成為AI的殺手級應用，讓近期連動性減弱的大型雲端業者與晶片股重新同步上漲。他也認為，CPU題材可能推動台股挑戰新高。

Muse以OpenClaw的AI代理技術為基礎，已在蘋果App Store受到關注。

根據道瓊報導，電商平台Shopify已整合進Muse，亞馬遜則阻擋Muse進入旗下零售網站。AI助手要走進購物等日常服務，既有合作機會，也可能碰上既有平台的限制。

史蒂芬斯指出，AI代理與大型語言模型有一項重要差別：當大量AI代理同時執行任務，會需要CPU負責管理和調度，這讓CPU成為市場焦點。Meta不拘泥於單一晶片供應商，則有助漲勢擴及更多半導體業者。

這波買氣也反映在台灣企業的美國存託憑證上：台積電上漲2.41%，日月光上漲5.04%，聯電上漲3.33%。史蒂芬斯認為，AI代理帶來的運算需求有望使台積電受惠，並可能為MSCI亞太指數提供下檔支撐。

他指出，台股漲勢並非只靠台積電，基板、連接器及被動元件等族群今年以來漲幅已達三位數。外資上周五大幅買進台股，但本月及今年以來仍為賣超；如果後續繼續回補，可能成為推動台股再漲的買盤。