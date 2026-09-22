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台股開高飆882點、創48,601點盤中新高！信驊漲停衝2.18萬天價

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股22日開盤延續強勢，集中市場開高262.2點、報47,981.04點。聯合報系資料照
台股22日開盤延續強勢，集中市場開高262.2點、報47,981.04點。聯合報系資料照

美股昨夜全面收高，費半指數大漲4.29%，台積電（2330）ADR上漲2.44%，激勵台指期夜盤突破48,000點。台股22日開盤延續強勢，集中市場開高262.2點、報47,981.04點；隨後在台積電（2330）、聯發科（2454）等五大權值股聯袂走高，加上欣興（3037）、創意（3443）、聯電（2303）等電子要角助攻，大盤漲點一度擴大至約882點，最高觸及48,601.53點，改寫盤中歷史新高，股王信驊（5274）也一度亮燈漲停，衝上21,800元再創新天價；友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、主動統一台股增長（00981A）等標的交投熱絡。

美國總統川普稱可能於本周聯合國大會期間與伊朗總統會面，市場對中東局勢緩和的期待升溫，油價應聲下跌，加上AI概念股走強，美股四大指數昨夜全面收高，那指大漲2.26%、改寫6月以來新高，費半指數更飆升4.29%，台積電ADR上漲2.44%、日月光（3711）ADR勁揚5.04%、聯電ADR漲3.33%；帶動台指期盤後大漲728點、收48,781點。

盤面上，五大權值股開盤聯袂開高。台積電開高25元、報2,505元，聯發科開5,280元、台達電（2308）開1,965元、鴻海（2317）開252元、日月光投控開691元。

類股方面，電子零組件、光電、半導體、電器電纜等漲幅居前，油電燃氣、生化、水泥等相對疲弱。

回顧台股21日表現，集中市場指數上漲538.09點、收47,718.84點，成交值降至8,216.14億元。三大法人買超478.05億元，其中，外資買超204.79億元，投信買超45.96億元，自營商買超（合計）227.3億元。

法人指出，台股技術面維持強勢，KD、RSI向上、MACD轉紅，後續能否續攻新高，將觀察費半及權值股表現、外資期現貨態度；隨AMD市值突破1兆美元、油價回落，加上AI旺季行情啟動，風險偏好回升，本周大盤預期震盪盤堅，不過中秋節及教師節長假將至，須留意盤中波動放大，操作可聚焦流動性佳的AI權值股及具業績支撐的題材股。

信驊 台股 漲停

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