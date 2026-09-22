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聯茂爆違約交割3.19億元 台股今年來最大金額

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股於昨（21）日爆出個股今年來最大額違約交割案。臺灣證券交易所公告，北城證券通報銅箔基板（CCL）大廠聯茂（6213）違約交割案，申報金額高達3.19億元，刷新今年上市櫃市場單一違約交割案的最高金額紀錄，備受市場關注。

回顧近幾月市況，金管會與證券交易所不斷要求券商加強落實投資人信用與徵信調查，並逐步收緊違約交割相關的法規與通報門檻，以防範槓桿過度擴張衍生的信用風險。聯茂案成為8月以來首宗上市公司鉅額違約通報事件，反映出行情高檔波動加劇時，投資人極易面臨交割斷鏈危機。

據統計，今年以來上市公司個股達鉅額違約通報門檻的案件累計已達12起。違約標的多為市場交投熱門的電子股，名單包含旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、友達（2409）、禾伸堂（3026）、南亞科（2408）以及本次的聯茂；其中，被動元件龍頭國巨（2327）*更累計出現三次違約申報，為頻率最高的個股標的。

進一步加計櫃買市場通報的13起案例，今年上市與上櫃股票合計已發生25起鉅額違約交割事件，其中，金居（8358）、穩懋（3105）、信驊（5274）均有二起。法人指出，短線操作與融資槓桿雖能放大獲利，但違約交割不僅將面臨刑事與民事賠償責任，亦會留下嚴重的個人信用瑕疵，證券商也應持續落實客戶額度動態控管，嚴防交割風險擴大至整體市場。

至於聯茂此次成為今年最大額違約交割的主角，業內分析，與CCL產業兼具景氣循環與AI成長題材有關。CCL位居PCB上游，營運受銅價、玻纖布及樹脂等原料成本，以及終端電子需求影響，報價與獲利容易隨供需快速變動。近年AI伺服器蓬勃帶動高階材料升級，相關個股成為短線資金集中進場的熱點。其中，聯茂基本面穩健，雖屬高價股，但較同業台光電（2383）、台燿（6274）等相對更容易入手，更容易成為資金追逐熱點。

再者，聯茂同時橫跨中低階產品漲價與高階CCL升級題材，市場對產品組合、毛利率及AI訂單的預期變化，容易放大股價波動。近日市場傳出CPO可能使部分CCL規格降級，原本押注材料升級的資金迅速撤出，而後又有澄清消息傳出，導致聯茂等個股股價大幅震盪；投資人若過度運用槓桿，押注行情反轉卻不如預期時，便可能迅速形成龐大交割缺口。

聯茂 違約交割 銅箔基板

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