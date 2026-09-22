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台股市值兆元股 增至24檔

經濟日報／ 記者黃彥宏李孟珊／台北報導

台股昨（21）日多頭氣勢如虹，收盤改寫次高點位，僅次於6月22日創下的歷史高點。隨大盤持續攀高，台股市值版圖也迎來新里程碑，「市值兆元俱樂部」成員較6月22日的18檔，大幅成長至24檔。

其中，IC設計大廠創意（3443）、量測設備廠致茂（2360）昨日雙雙晉級市值兆元行列；創意股價收盤大漲6.5％，衝上7,615元天價，穩居台股第三高價股。

權值股表現亮眼，是推升台股市值關鍵助力。台積電（2330）昨股價漲20元收2,480元，總市值達64.31兆元，持續穩坐台股權值龍頭。IC設計一哥聯發科（2454）昨日股價漲6.37％，衝破5,000元大關，收在5,010元天價，總市值突破8兆元、達8.03兆元，同寫新猷，僅次於台積電。

聯發科昨天股價盤中最高衝上5,035元，終場收5,010元，大漲410元，單日市值暴增約4,812億元。聯發科今年股價走勢犀利，4月21日收盤價2,090元，首度站上2,000元整數關卡；5月5日收3,155元，跨過3,000元大關；5月25日再以4,245元攻克4,000元整數價位。

隨著聯發科昨日股價站上5,000元，短短五個月內，一路完成2,000元至5,000元的「三級跳」走勢。外資昨日買超聯發科3,157張，連四日買超，三大法人合計買超3,811張，成為股價突破5,000元的重要助力。

權值第三大為台達電（2308）4.87兆元，第四、第五分別為鴻海（2317）3.51兆元、日月光投控（3711）2.96兆元。

進一步檢視24檔市值突破兆元的企業結構可發現，非電子族群僅占少數，除富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及台新新光金（2887）等金控股，及傳產業的南亞（1303），電信業的中華電信（2412）外，其餘18檔由半導體、伺服器及AI鏈包辦，顯見科技鏈在台股地位日益龐大。

市值 致茂 聯發科

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