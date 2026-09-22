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台股短線攻擊訊號亮了 法人看好秋節前後挑戰新高

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美債殖利率回檔、國際油價降溫，加上外資連三日買超，激勵台股昨（21）日開高走高，台積電（2330）掌多頭大旗，再現「積」情，終場指數大漲538點收47,718點，攀歷史收盤次高。法人預期，台股短線攻擊訊號亮了，中秋前後將蓄勢再戰歷史高點48,218點。

法人指出，台股連四漲，趨勢轉偏多，昨日順利突破上檔47,500點壓力，加上新台幣匯率持續走升，有利外資買盤「錢」進台股，使得後市行情看漲，預期加權指數將有挑戰高點的機會。

凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等市場名師指出，就技術面觀察，上周大盤連漲三日，累計飆升逾千點並一舉收復47K；昨日多方再度表態上攻，並飛越前高47,578點，出現短線攻擊訊號。

美中不足的是，昨日大盤成交量雖超過月均量8,358.4億元，仍不及1兆元，預期今日若能持續站穩47,578點，盤勢有望展開另一波攻勢，上檔將直接挑戰6月23日創下的歷史高點48,218點。

三大法人昨日共計買超478億元。其中外資買超204.7億元，連三買，累計買超1,196.5億元；投信買超45.9億元，連四買、累計買超350.9億元；自營商買超227.2億元，連三買、累計買超486.1億元。八大公股行庫賣超86.9億元。

台股昨日盤中在以台積電為首的半導體族群強勢攻堅，加上金融類股同步大漲帶動下，多頭氣焰高漲，盤中最高達47,750點，改寫盤中第三高紀錄，距離盤中史高48,218點約467點，終場指數漲1.1%，收47,718點，距離6月22日收盤47,741點，僅差22點，成交量縮減至8,668.1億元，呈價漲量縮格局；櫃買指數則表現弱勢，下跌0.11點、收412.57點。

台股 短線 加權指數

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