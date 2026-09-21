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證交所攜手富邦證券 共同舉辦推動優質企業啟航資本市場交流會

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，照片由左至右分別為富邦證券黃秀芬業務副總、證交所上市一部張雪真副經理、富邦投顧陳艾儒副總經理、證交所上市一部陳怡成經理、富邦證券徐傳禮處長/副總經理、富邦證券黃耀輝業務副總及富邦證券葉一青業務副總。圖／證交所提供
「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，照片由左至右分別為富邦證券黃秀芬業務副總、證交所上市一部張雪真副經理、富邦投顧陳艾儒副總經理、證交所上市一部陳怡成經理、富邦證券徐傳禮處長/副總經理、富邦證券黃耀輝業務副總及富邦證券葉一青業務副總。圖／證交所提供

台灣證券交易所攜手富邦證券於21日假台北君悅飯店舉辦「2026年度優質企業啟航資本市場交流會」，邀請跨領域及不同規模的企業代表共襄盛舉。活動透過實體互動，協助企業深入掌握申請上市的多元途徑與資本市場優勢，進而善用資源挹注長期發展、擴大全球布局，全面提升國際競爭力。

活動開場由證交所上市一部陳怡成經理致詞表示，台灣資本市場展現強勁韌性與活絡度，目前上市公司總市值約達新台幣154.32兆元，在全球主要交易所中名列前茅。面對全球金融環境變局，證交所除持續完善制度與法規，亦積極配合政府推動「亞洲資產管理中心」，營造更有利於企業發展與投資人參與的友善環境。

富邦證券徐傳禮副總經理致詞時表示，AI浪潮帶動台灣證券市場市值表現亮眼，這份得來不易的成果有賴證交所、證券商與優質企業共同努力。近期證交所也遠赴美國、日本及東南亞等地，積極進行海外招商及推廣，吸引具高成長潛力的企業來台掛牌，有助提升台灣資本市場的國際能見度。富邦證券希望透過此次交流會，搭建證交所與企業的溝通平台，並持續攜手證交所，協助更多國內外優質企業在台上市，為資本市場注入下一階段的成長動能。

活動先由證交所介紹台灣資本市場最新發展與市場優勢，並就企業申請上市之流程及相關重點進行說明，再由富邦投顧陳艾儒副總經理就「台股暨總經展望」進行專題演講，為本次活動之一大亮點。本次座談會匯聚不同產業及規模之企業代表，透過面對面交流，深化對於企業上市制度及實務議題之互動，現場氣氛熱絡。展望未來，證交所將持續因應國家政策與產業發展趨勢，優化資本市場制度與服務機能，並深化與國際市場之連結，積極鼓勵更多優質企業運用資本市場資源茁壯成長，進一步提升台灣資本市場的國際競爭力與全球影響力。

富邦 證交所 資本市場

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