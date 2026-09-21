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台股登歷史次高驚見震盪！聯茂爆3.19億鉅額違約交割 金額創今年新高

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。記者曾吉松／攝影
台股示意圖。記者曾吉松／攝影

台股於21日衝上歷史收盤第二高點，市場交投熱絡之際，個股卻傳出鉅額違約交割震撼彈。台灣證券交易所21日公告，北城證券申報銅箔基板大廠聯茂（6213）違約交割金額高達3.19億元，一舉刷新今年上市櫃單次違約交割的最高金額紀錄。

儘管金管會與證交所近期持續加強監理，除要求券商強化客戶風險控管外，亦逐步收緊違約交割相關規範，但市場在歷經兩個月的平靜後，8月與9月仍首度出現上市個股的鉅額違約通報，引發投資圈高度關注。

根據證交所統計，今年以來上市公司鉅額違約交割案件累計已達12起。涉案個股包括：旺宏（2337）、佳必琪（6197）、新日興（3376）、欣興（3037）、華通（2313）、友達（2409）、禾伸堂（3026）、南亞科（2408）、聯茂，以及被通報多達3次的被動元件龍頭國巨*（2327）。

若進一步加上櫃買市場的13起案例，今年上市櫃合計已發生25起鉅額違約交割事件。主管機關再次提醒投資人，股市高檔震盪加劇，操作槓桿應謹慎評估自身財務承受能力，券商亦須嚴格落實徵信與額度管控，以防範系統性交易風險。

聯茂 違約交割 台股

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