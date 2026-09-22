為強化台美資本市場鏈結、吸引優質海外企業回台掛牌，北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）總會長温在興日前率會員及所屬青商會代表參訪臺灣證券交易所。證交所盼藉由商會龐大的北美經貿網絡，推動具發展潛力的北美台商與創新企業扎根台灣，以台灣資本市場為跳板，大步拓展亞洲及全球市場版圖。

為北美洲台灣商會聯合總會參訪，證交所董事長林修銘親自接待。雙方聚焦台灣資本市場現況、「台灣創新板（TIB）」制度優勢與北美台商返台上市等核心議題深入交流。

證交所在推動外國企業來台上市（KY股）、協助台股國際化成果方面，經過多年的努力已展現成效。近年已有世芯-KY（3661）、貿聯-KY（3665）及臻鼎-KY（4958）等第一上市公司曾納入台灣50指數成分股，顯示優質外國企業透過台灣資本市場籌資及發展，營運規模與市值均有機會持續成長茁壯。優質KY公司加入，不僅使台股產業鏈更加完整，提供投資人更多元的投資選擇，也進一步提升台灣資本市場的國際能見度與吸引力。

近期亦有美國企業來台申請上市的具體案例。例如美國禾碩康-KY（NPIC Cayman）營運總部及主要製造基地均位於德州，雖非屬電子科技產業，但在美國寵物潔牙產品市場深耕多年，擁有自有品牌及一定市場地位。NPIC此次選擇來台IPO，暫估上市市值約新台幣30億元，其企業規模及成長特性與台灣資本市場高度契合，成為近年美國傳統製造業企業來台上市、鏈結台灣資本市場資源的代表性案例，也展現台灣資本市場對不同產業及海外優質企業的多元承接能力。

為提供不同成長階段企業更多元的籌資選擇，證交所近年持續推動創新板，積極建構更具彈性及國際競爭力的上市環境，協助具創新能力及成長潛力的企業透過資本市場加速成長。此次代表團中特別包括「傳產創新和回台上市委員會」、創新工作委員會及青商部等成員，顯示北美台商除關注成熟企業回台上市外，也重視傳統產業創新轉型及新世代企業的資本市場發展機會。雙方並就創新板制度及台灣資本市場特色深入交換意見，期待讓更多北美台商瞭解台灣資本市場可提供的籌資與成長資源。