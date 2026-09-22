聽新聞
0:00 / 0:00

證交所招手北美台商

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
北美洲台灣商會聯合總會參訪證交所。證交所董事長林修銘（前排右三）、北美洲台灣商會聯合總會總會長温在興（前排左三）、輔導傳統台商回台上市委員會主任委員鄭吉成（前排右二）及代表團合影。證交所／提供
北美洲台灣商會聯合總會參訪證交所。證交所董事長林修銘（前排右三）、北美洲台灣商會聯合總會總會長温在興（前排左三）、輔導傳統台商回台上市委員會主任委員鄭吉成（前排右二）及代表團合影。證交所／提供

為強化台美資本市場鏈結、吸引優質海外企業回台掛牌，北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）總會長温在興日前率會員及所屬青商會代表參訪臺灣證券交易所。證交所盼藉由商會龐大的北美經貿網絡，推動具發展潛力的北美台商與創新企業扎根台灣，以台灣資本市場為跳板，大步拓展亞洲及全球市場版圖。

為北美洲台灣商會聯合總會參訪，證交所董事長林修銘親自接待。雙方聚焦台灣資本市場現況、「台灣創新板（TIB）」制度優勢與北美台商返台上市等核心議題深入交流。

證交所在推動外國企業來台上市（KY股）、協助台股國際化成果方面，經過多年的努力已展現成效。近年已有世芯-KY（3661）、貿聯-KY（3665）及臻鼎-KY（4958）等第一上市公司曾納入台灣50指數成分股，顯示優質外國企業透過台灣資本市場籌資及發展，營運規模與市值均有機會持續成長茁壯。優質KY公司加入，不僅使台股產業鏈更加完整，提供投資人更多元的投資選擇，也進一步提升台灣資本市場的國際能見度與吸引力。

近期亦有美國企業來台申請上市的具體案例。例如美國禾碩康-KY（NPIC Cayman）營運總部及主要製造基地均位於德州，雖非屬電子科技產業，但在美國寵物潔牙產品市場深耕多年，擁有自有品牌及一定市場地位。NPIC此次選擇來台IPO，暫估上市市值約新台幣30億元，其企業規模及成長特性與台灣資本市場高度契合，成為近年美國傳統製造業企業來台上市、鏈結台灣資本市場資源的代表性案例，也展現台灣資本市場對不同產業及海外優質企業的多元承接能力。

為提供不同成長階段企業更多元的籌資選擇，證交所近年持續推動創新板，積極建構更具彈性及國際競爭力的上市環境，協助具創新能力及成長潛力的企業透過資本市場加速成長。此次代表團中特別包括「傳產創新和回台上市委員會」、創新工作委員會及青商部等成員，顯示北美台商除關注成熟企業回台上市外，也重視傳統產業創新轉型及新世代企業的資本市場發展機會。雙方並就創新板制度及台灣資本市場特色深入交換意見，期待讓更多北美台商瞭解台灣資本市場可提供的籌資與成長資源。

證交所 台商 美台

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股ETF 科技型當家

智慧經營／臻鼎集團董事長沈慶芳 拚三個市值千億級企業

名家觀點／審慎看待槓桿交易制度

AI點火 科技型ETF長線帶勁

相關新聞

聯茂爆違約交割3.19億元 台股今年來最大金額

台股於昨（21）日爆出個股今年來最大額違約交割案。臺灣證券交易所公告，北城證券通報銅箔基板（CCL）大廠聯茂違約交割案，申報金額高達3.19億元，刷新今年上市櫃市場單一違約交割案的最高金額紀錄，備受市場關注。

花旗點兵 喊買四檔

花旗近日赴美路演，投資人主要關注2028年之後AI基礎設施周期的持續性，以及下一個價值升級的瓶頸。台廠中，看好台積電（2330）、日月光投控、聯發科、鴻海等四檔個股，均給予「買進」評等。

就市論勢／半導體ETF 分批布局

加權指數昨（21）日震盪開高走高，終場收在47,718點，持續逼近歷史48,218高點。現階段台股受到美債殖利率回檔、國際油價同步降溫的激勵，加上台灣央行維持利率不變，並適度放寬房市信用管制，帶動台股短線氣勢如虹，技術面重新翻多，尤其是半導體主要指標股吸引市場資金歸隊，股價有望蓄勢待發。

證交所招手北美台商

為強化台美資本市場鏈結、吸引優質海外企業回台掛牌，北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）總會長温在興日前率會員及所屬青商會代表參訪臺灣證券交易所。證交所盼藉由商會龐大的北美經貿網絡，推動具發展潛力的北美台商與創新企業扎根台灣，以台灣資本市場為跳板，大步拓展亞洲及全球市場版圖。

IR議合平台2.0 強化三面向

臺灣指數公司推出全新升級「IR議合服務平台2.0」，臺灣證券交所暨臺指公司董事長林修銘指出，平台從「機構投資人視角整合升級IR資訊」、「強化ESG加值服務對焦永續目標」及「建立議合資源中心知識庫」三大面向強化核心價值。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。