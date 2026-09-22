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IR議合平台2.0 強化三面向

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

臺灣指數公司推出全新升級「IR議合服務平台2.0」，臺灣證券交所暨臺指公司董事長林修銘指出，平台從「機構投資人視角整合升級IR資訊」、「強化ESG加值服務對焦永續目標」及「建立議合資源中心知識庫」三大面向強化核心價值。

為協助國內外機構投資人快速掌握上市櫃公司全貌、提升資本市場溝通效率，臺指推出「IR議合服務平台2.0」。林修銘表示，投資人關係（IR）與ESG永續治理是連結全球資金與企業長期價值的雙引擎，截至4日止，IR議合服務平台會員數已近1,500家（含上市櫃公司約1,018家、機構投資人約255家），累積服務議合案例30項，並協助企業預約自辦法說會累計達174場。今年起也將與多家專業機構合作，推出「璞玉公司法說會」與「議合會議諮詢服務」兩大服務，深化資本市場IR與議合溝通。

臺指為此舉行座談會，由總經理潘景華擔任主持人，以三大主軸出發，從機構法人的投資視角、企業關鍵資訊的轉譯能力，以及IR議合平台的功能，探討IR與議合如何驅動企業價值的翻轉，邀請國泰金控資深顧問程淑芬與寬量國際執行長李鴻基擔任與談人。

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