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就市論勢／半導體ETF 分批布局
盤勢分析
加權指數昨（21）日震盪開高走高，終場收在47,718點，持續逼近歷史48,218高點。現階段台股受到美債殖利率回檔、國際油價同步降溫的激勵，加上台灣央行維持利率不變，並適度放寬房市信用管制，帶動台股短線氣勢如虹，技術面重新翻多，尤其是半導體主要指標股吸引市場資金歸隊，股價有望蓄勢待發。
唯本周台股面臨中秋節長連假前夕，市場避險壓力與川習二會等不確定因素影響，同時，中東目前戰局訊息混亂，伊朗雖釋出停戰協議但內容乏善可陳，胡賽組織對沙烏地阿拉伯首都發動襲擊、烏克蘭無人機攻入莫斯科周邊的煉油廠，使戰事風險上升，市場資金可能以靜制動，並持續關注中東戰局變化，地緣政治風險仍高，建議投資人維持不追高，若遇AI績優股下跌，可逢低分批布局，並適度停利。
投資建議
今年上市櫃企業盈利大幅成長，伴隨中東地緣政治風險升溫，及聯準會升息1碼，台股短期波動持續，若從長期角度觀察，現階段科技巨頭AI資本支出持續轉化為實際訂單，加上代理式AI未來百花齊放後、搭配未來實體AI蓬勃發展下，預估半導體市場需求與資本投入回收速度遠優於過往科技產業循環，顯示半導體產業基本面並未改變。
但仍須留意科技業供應鏈庫存偏高問題與美國年底選舉後的變數。建議投資人可以布局半導體股，或具高含積量、涵蓋完整產業鏈優勢的半導體ETF分批布局，順勢掌握AI新一輪牛市爆發潛力。
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