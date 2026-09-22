就市論勢／半導體ETF 分批布局

為強化台美資本市場鏈結、吸引優質海外企業回台掛牌，北美洲台灣商會聯合總會（TCCNA）總會長温在興日前率會員及所屬青商會代表參訪臺灣證券交易所。證交所盼藉由商會龐大的北美經貿網絡，推動具發展潛力的北美台商與創新企業扎根台灣，以台灣資本市場為跳板，大步拓展亞洲及全球市場版圖。

2026-09-22 00:33