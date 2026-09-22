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花旗點兵 喊買四檔

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

花旗近日赴美路演，投資人主要關注2028年之後AI基礎設施周期的持續性，以及下一個價值升級的瓶頸。台廠中，看好台積電（2330）、日月光投控、聯發科、鴻海等四檔個股，均給予「買進」評等。

花旗半導體產業分析師陳佳儀在「台灣半導體產業」報告指出，根據美國路演投資人的反饋，AI硬體的成長動能，正從GPU擴展至網路晶片、ASIC、共同封裝光學元件（CPO）、先進封裝、及電力基礎設施。

台廠中，台積電幾乎處於所有重大AI硬體轉型的核心位置，其AI商機比投資人傳統關注的GPU、ASIC範疇更加廣泛。在先進製程晶圓與CoWoS產能吃緊下，陳佳儀認為，台積電將專注晶圓製造與SoIC，並將後段工序外包；而日月光投控已參與相關外包，隨著生態系統成熟將獲得更多機會。

聯發科在Google TPU生態系中的角色顯著提升。TPU v8世代，聯發科主要負責輸出入、序列器／解序列器（SerDes）與晶圓處理；下世代將擴展至部分計算。而鴻海則是輝達機櫃級轉型的核心受惠者。

花旗 晶片 日月光投控

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