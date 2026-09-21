快訊

亞運棒球Live／郭濱6局10K無安打 中華0：1南韓

李沛綾遭前夫掐脖掌摑！消失「豆腐媽媽」3個月民視回應了

材料晚間7點半召開重訊記者會 財務長說明重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

量價榜聚焦AI！聯發科、創意雙創歷史新高 欣興重返千元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股21日強勢續漲538.09點，收47,718.84點，成交值收斂至8,202億元。記者曾原信／攝影
台股21日強勢續漲538.09點，收47,718.84點，成交值收斂至8,202億元。記者曾原信／攝影

台股21日強勢續漲538.09點，收47,718.84點，成交值收斂至8,202億元。從今日量價榜觀察，AI、ASIC概念股成為高價股資金焦點，聯發科（2454）突破5,000元大關，攜手創意（3443）創下盤中、收盤雙天價；欣興（3037）則在8月底遭檢調搜索後，首度收盤重返千元大關，成為盤面另一項亮點。

聯發科與創意今日同步創下盤中、收盤雙天價。其中，聯發科成交值470.87億元、居全市場之冠，股價大漲6.37%，盤中最高衝上5,035元，終場收5,010元，正式站上5,000元大關；籌碼面上，三大法人買超3,811張，其中外資買超3,157張，並連4日買超。

創意成交值227.9億元、排名第6，股價大漲6.5%，收7,615元；盤中一度翻黑至7,030元，隨後最高衝上7,755元，震幅達10.14%。籌碼面上，三大法人買超232張，外資止步連6日賣超、回補188張，投信則連10日買超。兩檔ASIC概念股同步改寫歷史高價，成為今日量價榜吸睛焦點。

台達電（2308）成交值304.45億元、排名第3，股價大漲8.07%，收1,875元；台積電（2330）成交值358.63億元、排名第2，股價上漲0.81%，收2,480元。台達電強攻、台積電穩步走高，與ASIC概念股形成盤面多頭支撐，帶動大盤站回47,700點之上。

欣興成交值168.52億元、排名第9，股價上漲3.98%，收1,020元，為8月28日遭檢調搜索後首次收盤站回千元大關，同時收復月線。籌碼面上，三大法人連2日買超，今日再合計敲進2,055張。

面板股則以量能成為另一項盤面焦點。友達（2409）成交量達81.83萬張、居全市場第1，成交值268.09億元、排名第4，股價漲停收33.35元；群創（3481）成交量28.63萬張、排名第3，成交值142.33億元，股價上漲4.46%。

統計今日成交量前十名依序為：友達、主動統一升級50（00403A）、群創、群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）、主動統一台股增長、世紀*（5314）、元大台灣50反1（00632R）。

成交值前十名依序為：聯發科、台積電、台達電、友達、聯電、創意、景碩（3189）、南亞科（2408）、欣興、京元電子（2449）。

聯發科 欣興 概念股

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

三大法人買超470億！台股差不到23點再攀顛峰 「這檔千金股」竟摜跌停

外資買超203億元！買盤最愛面板股 買超友達23.58萬張

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

台積、台達電及聯發科三雄領軍台股收高538點 連四日走揚合計漲2207點

相關新聞

面板雙虎搶進半導體封裝、變身台股新強棒 這家營收貢獻已達十倍

電子重掌台股攻堅大旗，激勵指數21日開高收高。盤面上，面板股強勢表態，其中友達（2409）表現最突出，近午盤時亮燈漲停，漲停價33.35元攀波段反彈高峰；群創（3481）終場大漲2.15元、收50.4元，漲幅4.4%。

量價榜聚焦AI！聯發科、創意雙創歷史新高 欣興重返千元

台股21日強勢續漲538.09點，收47,718.84點，成交值收斂至8,202億元。從今日量價榜觀察，AI、ASIC概念股成為高價股資金焦點，聯發科（2454）突破5,000元大關，攜手創意（3443）創下盤中、收盤雙天價；欣興（3037）則在8月底遭檢調搜索後，首度收盤重返千元大關，成為盤面另一項亮點。

2028年後AI怎麼走？花旗大爆料 四大台廠稱霸下一波浪潮

花旗近日赴美路演（Roadshow），投資人主要關注 2028 年之後 AI 基礎設施周期的持續性，以及下一個價值升級的瓶頸。台廠中，看好台積電（2330）、日月光投控（3711）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等四檔個股，均給予「買進」評等。

三大法人買超470億！台股差不到23點再攀顛峰 「這檔千金股」竟摜跌停

台股21日強勢續漲，集中市場指數漲538.09點、收47,718.84點，漲幅1.14%，離收盤歷史新高僅不到23點，但成交值收斂至8,202億元。合計集中市場與櫃買市場有1,007家上漲、860家下跌，漲停家數達66檔、跌停僅2檔，市場資金明顯集中在AI、半導體與部分大型權值股。三大法人聯手再買超470.37億元。

台積、台達電及聯發科三雄領軍台股收高538點 連四日走揚合計漲2207點

台股21日收盤上漲538.09點、漲幅1.14%，終場以47,718.84點作收，成交量8,202億元；台積電（2330）收盤價2,480元，上漲20元，漲幅0.81%。

巴逆逆減碼聯發科等拉回！長線看好TPU與光通 力勸「別碰台廠記憶體」

台股近期多空交戰劇烈，擁有8年半導體業內資歷、在網路上被封為「吃土女神」的投資名人巴逆逆，日前受邀登上財經節目《高手請上座》，與財經節目主持人高閔漳暢談第一線產業動態與自身操作邏輯。 面對市場瘋狗浪行情，巴逆逆直言近年常出現「懂越少賺越多」的脫鉤現象，並針對當前最火熱的記憶體族群示警，力勸投資人千萬不要盲目追逐台廠低階記憶體。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。