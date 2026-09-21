量價榜聚焦AI！聯發科、創意雙創歷史新高 欣興重返千元

台股21日強勢續漲538.09點，收47,718.84點，成交值收斂至8,202億元。從今日量價榜觀察，AI、ASIC概念股成為高價股資金焦點，聯發科（2454）突破5,000元大關，攜手創意（3443）創下盤中、收盤雙天價；欣興（3037）則在8月底遭檢調搜索後，首度收盤重返千元大關，成為盤面另一項亮點。

聯發科與創意今日同步創下盤中、收盤雙天價。其中，聯發科成交值470.87億元、居全市場之冠，股價大漲6.37%，盤中最高衝上5,035元，終場收5,010元，正式站上5,000元大關；籌碼面上，三大法人買超3,811張，其中外資買超3,157張，並連4日買超。

創意成交值227.9億元、排名第6，股價大漲6.5%，收7,615元；盤中一度翻黑至7,030元，隨後最高衝上7,755元，震幅達10.14%。籌碼面上，三大法人買超232張，外資止步連6日賣超、回補188張，投信則連10日買超。兩檔ASIC概念股同步改寫歷史高價，成為今日量價榜吸睛焦點。

台達電（2308）成交值304.45億元、排名第3，股價大漲8.07%，收1,875元；台積電（2330）成交值358.63億元、排名第2，股價上漲0.81%，收2,480元。台達電強攻、台積電穩步走高，與ASIC概念股形成盤面多頭支撐，帶動大盤站回47,700點之上。

欣興成交值168.52億元、排名第9，股價上漲3.98%，收1,020元，為8月28日遭檢調搜索後首次收盤站回千元大關，同時收復月線。籌碼面上，三大法人連2日買超，今日再合計敲進2,055張。

面板股則以量能成為另一項盤面焦點。友達（2409）成交量達81.83萬張、居全市場第1，成交值268.09億元、排名第4，股價漲停收33.35元；群創（3481）成交量28.63萬張、排名第3，成交值142.33億元，股價上漲4.46%。

統計今日成交量前十名依序為：友達、主動統一升級50（00403A）、群創、群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）、元大台灣50正2（00631L）、聯電（2303）、主動統一台股增長、世紀*（5314）、元大台灣50反1（00632R）。

成交值前十名依序為：聯發科、台積電、台達電、友達、聯電、創意、景碩（3189）、南亞科（2408）、欣興、京元電子（2449）。