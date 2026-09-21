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面板雙虎搶進半導體封裝、變身台股新強棒 這家營收貢獻已達十倍

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
群創光電。記者李珣瑛／攝影
群創光電。記者李珣瑛／攝影

電子重掌台股攻堅大旗，激勵指數21日開高收高。盤面上，面板股強勢表態，其中友達（2409）表現最突出，近午盤時亮燈漲停，漲停價33.35元攀波段反彈高峰；群創（3481）終場大漲2.15元、收50.4元，漲幅4.4%。

台股近來類股輪動，維繫多頭人氣不墜，21日電子股再獲追買動能，包括面板、網通、太陽能等相對強勢。其中尤以面板股最突出亮眼，特別是友達亮燈漲停、群創大漲近半根停板，躍居市場交投亮點。

就面板產業景氣來看，外資摩根士丹利（大摩）證券指出，隨著季節性補貨需求以及面板廠持續實施紀律化的產能控制，將有助於未來幾個月電視（TV）面板價格維持穩定，IT面板（螢幕與筆電）價格也將大致保持平穩。

不過面板雙虎由於轉型有成，跨足先進封裝領域獲得市場認同，成為投資人關注的新焦點。事實上，法人指出，面板廠過去累積的製程經驗與半導體製程高度重疊，同時具備大面積玻璃切割與翹曲控制能力，具備跨入先進封裝優勢。

其中，群創積極跨足半導體封裝應用，自去(2025)年起即利用舊世代面板廠轉型扇出型面板級封裝（FOPLP），今年營收規模已成長逾十倍，且應用由PMIC、RF、Audio延伸至衛星通訊等，並持續開發高階應用。

友達則持續出售低效率LCD舊世代廠房資產，並積極發展更多元的未來新應用，其中包括光通訊、車用衛星等非顯示市場；在半導體封裝布局上，友達與康寧合作開發玻璃核心基板、並聚焦TGV玻璃基板等。

面板 面板雙虎 台股

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