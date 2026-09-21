專業服務與數位體驗雙領先！元大證券評鑑大豐收 展現永續經營韌性

券商龍頭元大證券推動財富管理有成，於《今周刊》舉辦的最佳財富管理機構評鑑中表現傑出，一舉囊括「最佳財富管理券商獎」、「最佳財富管理形象獎」、「最佳顧客滿意獎」、「最佳商品獎」、「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳客戶信任獎」、「最佳風控獎」以及「最佳銀色友善獎」等9項殊榮。

元大證券繼今年3月榮獲《財訊》大獎6項殊榮，包括「最佳財富管理」、「最佳服務」、「最佳業務團隊」、「最佳客戶推薦」、「最佳數位金融」及「最佳金融服務創新」後，再獲得財富管理機構評鑑數項大獎，充分展現其在財富管理、數位金融及客戶服務領域的專業實力與創新成果。透過專業評鑑機構的肯定，凸顯元大證券持續提升服務品質、深化數位金融應用，並積極落實永續發展與ESG的長期成果。

元大證券身為證券業財富管理龍頭，發揮證券商所長，提供多元服務提升客戶的認同度，為了滿足客戶的理財需求，從交易特性的經紀台股業務、融資融券、興櫃及權證，到資產配置的ETF、信託、海外債、海外股，又或是活化客戶資產的款項借貸、借券及資金管理帳戶，還有提供更專業的客戶可轉債選擇權等，各項業務在市場上的成長率，代表著元大證券服務客戶的用心，創造安心便利的投資環境，也體現出元大證券在深耕普惠金融推動永續經營的韌性。

近年來，面對數位化浪潮與台股交易熱絡趨勢，元大證券持續推動金融服務數位轉型，以自有開發的「投資先生」APP為核心，運用大數據與人工智慧技術優化智慧投資體驗，因應年輕投資族群及盤中零股交易需求，推出全新「簡易版」看盤介面，透過輕量化操作與直覺式投資動線，讓投資人更快速掌握市場資訊、提升看盤與交易效率。簡易版聚焦三大亮點，包括支援整股、零股看盤介面快速切換，即時掌握關鍵盤勢；將法人買賣超、關鍵籌碼變化及ETF持股占比等資訊圖像化，化繁為簡、降低資訊負擔；以及精簡下單流程，讓投資人可同步查看帳戶餘額、可用額度及庫存損益等帳務資訊，提升交易便利性。此外，APP提供簡易與專業模式「一鍵切換」，用戶可依個人看盤習慣自由選擇，兼顧極簡操作與深度分析需求。元大證券表示，未來將持續結合科技與數據優勢，從投資人需求出發優化數位服務，打造更安全、便利且高效率的智慧投資體驗，讓投資理財更輕鬆、更有效率。

除了科技創新，元大證券也將「永續」視為企業營運的核心。近年積極推動具有環境（Environment）、社會（Social）、公司治理（Governance）概念的投資商品，並將ESG理念融入投資建議與研究報告，積極落實節能減碳，優化數位金融平台，並將環境與社會風險評估納入投資決策，提升投資透明度，亦積極投入公益行動，關懷經濟弱勢族群，推動兒童與青少年扶助、法治教育及醫療資源提升，攜手社會各界共創可持續發展的金融生態體系。

展望未來，元大證券秉持「以誠為本，以心待客」的核心價值，不斷提升專業信任與服務品質，落實內部風險控管，持續優化「投資先生」的平台功能，打造更智慧、更貼近客戶需求的投資生態。同時，也將延續持續推動ESG相關行動，攜手員工及眷屬共同實踐永續精神，朝向企業永續發展目標穩健前進，為社會與環境創造更多價值。