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三大法人買超470億！台股差不到23點再攀顛峰 「這檔千金股」竟摜跌停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股21日強勢續漲，集中市場指數漲538.09點、收47,718.84點，漲幅1.14%。記者曾原信／攝影
台股21日強勢續漲，集中市場指數漲538.09點、收47,718.84點，漲幅1.14%。記者曾原信／攝影

台股21日強勢續漲，集中市場指數漲538.09點、收47,718.84點，漲幅1.14%，離收盤歷史新高僅不到23點，但成交值收斂至8,202億元。合計集中市場與櫃買市場有1,007家上漲、860家下跌，漲停家數達66檔、跌停僅2檔，市場資金明顯集中在AI、半導體與部分大型權值股。三大法人聯手再買超470.37億元。

統計三大法人21日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超203.75億元，投信買超39.32億元；自營商買超（合計）227.29億元，其中自營商（自行買賣）買超111.47億元、自營商（避險）買超115.81億元。

盤面上，權值股成為多方主力，台達電（2308）大漲8.07%、聯發科（2454）上漲6.37%，聯發科更突破5,000元大關，創下盤中5035元、收盤5010元雙天價，搭配日月光投控（3711）、台積電（2330）走高，四大權值股合計貢獻大盤近480點漲點。

13檔金控則有6檔收高，富邦金（2881）、國泰金（2882）同步上漲逾2%，分別收154.5元、113元，金控雙雄合計貢獻大盤近30點漲點，凱基金（2883）、中信金（2891）、永豐金（2890）、元大金（2885）也同步收紅。

族群表現上，友達（2409）也成為今日盤面另一大焦點。面板雙虎持續朝AI與先進封裝轉型，友達除傳出與台積電合作布局面板級封裝外，市場再傳英特爾也尋求合作、搶攻Micro LED基板先進封裝，雙重題材激勵股價放量攻上漲停，單日成交量逾81.8萬張，收33.35元，帶動彩晶（6116）上漲5.71%、群創（3481）上漲4.46%。

相較之下，記憶體族群則呈現明顯分化。市場近期同時面臨供給增加與需求仍強的多空訊息，中國大陸DRAM廠長鑫科技20日宣布第五代DRAM技術平台G5進入量產，加上宏碁（2353）董事長陳俊聖日前表示記憶體供應並不缺，但DRAM現貨價格並未全面走弱，不同規格仍呈現漲跌分化。今日華邦電（2344）下跌3.06%、南亞科（2408）跌1.71%，晶豪科（3006）、力積電（6770）、旺宏（2337）同步收黑；反觀力成（6239）、威剛（3260）、品安（8088）、創見（2451）、群聯（8299）仍逆勢收高。

此外，今日集中市場僅2檔跌停，分別是記憶體股商丞（8277），以及探針卡三雄之一的穎崴（6515）。穎崴早盤以6,570元開高，盤中受到短期均線反壓影響翻黑，終場下殺跌停至5,795元，並跌破半年線，與歷史最高價11490元計算，股價已幾乎腰斬，連帶拖累旺矽（6223）下跌5.26%、精測（6510）小跌0.99%。

商丞則因完成減資彌補虧損及新股換發後，21日恢復交易，股價跳空漲停開在20.5元，盤中卻一路轉弱，終場反而殺至跌停16.85元，成為今日另一檔極端震盪個股。

千金股 三大法人 台股

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