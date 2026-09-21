台積、台達電及聯發科三雄領軍台股收高538點 連四日走揚合計漲2207點

台股21日收盤上漲538.09點、漲幅1.14%，終場以47,718.84點作收，成交量8,202億元；台積電（2330）收盤價2,480元，上漲20元，漲幅0.81%。

台股今日由台積電、聯發科（2454）及台達電（2308）三檔各貢獻百點以上漲點，帶領半導體先進封裝、CCL、ASIC、散熱、ABF載板等熱門族群上漲，台股連四日上漲合計勁揚2,207點。今日成交金額大且走高為：聯發科、友達（2409）、創意（3443）、欣興（3037）、京元電子（2449）、台燿（6274）、群創（3481）、國巨*（2327）及日月光投控（3711）；成交金額大且疲軟者則為：南亞科（2408）、南電（8046）、華邦電（2344）、穩懋（3105）、臻鼎-KY（4958）、鴻勁（7769）、頎邦（6147）、穎崴（6515）及玉晶光（3406）。

群益投顧表示，超級央行周不確定因素落地，短線關注焦點轉向美伊戰事發展、國際油價、美債殖利率走勢，以及川習二次會大國角力。本周進入季底結作帳倒數，長假前買盤可能觀望，留意個股波動加劇。大盤指數短期均線排列續朝正向發展，惟要正式翻多尚須續航量能配合。以盤面短多熱門標的為主，依據短線技術面變化換股操作。

永豐投顧表示，美國通膨不降，中東局勢又推高油價，實際局勢迫使美國聯準會（FED）面對現實、升息1碼。由於9月FOMC如預期升息，短期間消除不確定性，下次FOMC在10月28日，在10月下旬FOMC召開前，市場可暫時擺脫利率政策不確定性干擾。

美國期中選舉接近，面對政經不確定性，市場通常提前反應。根據經驗，選前壓縮過程會提前一個月，也就是對選舉結果沒信心的持股會在一個月前拋售，在真正選前反而因為股價已低，盤勢回穩。

大量資金因為漢測抽籤而凍結，造成一周成交量下降，隨抽籤結束，資金回流市場，上周五（18日）已見到成交量明顯放大，有利股價推升，9月22日漢測掛牌，預期初期漲勢大，或有帶動效果。