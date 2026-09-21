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第4季行情「等好球、鎖高息」 群益證：高利率下收益機會浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

面對美國聯準會（Fed）重啟升息循環，加上通膨及地緣政治等多重變數交織，進入第4季，全球金融市場可望延續「高利率、高波動」格局。群益證指出，投資人現階段的資產配置思維，可適度從過去追求單純資本利得，轉向「收益與波動管理並重」，採取「鎖定收益、掌握震盪」的雙軌布局，透過多元收益來源，提升投資組合面對市場波動的韌性。

隨聯準會重申抑制通膨政策立場，利率維持高檔的時間預期將拉長；另一方面，企業獲利表現及AI成長趨勢仍為基本面提供支撐，第4季市場可望延續多元投資機會。在此環境下，投資策略可更加著重收益機會與進場價格，在掌握收益之餘，也為市場震盪預留布局空間。

目前美國10年期公債殖利率約5%、30年期超過5.3%，高利率反而為債券投資創造難得的收益黃金期。現階段布局債市不必苦等降息，較高債息本身已提供具吸引力的收益機會，可透過投資等級債券型基金分批布局；若後續通膨逐步降溫、貨幣政策轉向，殖利率回落亦有機會帶動債券價格走揚，形成「先享債息、再看價差」的雙重收益契機。

股票市場方面，企業獲利表現仍具支撐，AI投資趨勢及大型科技股成長動能延續，第4季市場仍不乏投資亮點。群益證表示，在股市位處相對高檔之際，投資策略可從「追價」轉向更重視「選股與價格」，聚焦基本面穩健、獲利具成長性的優質企業，並透過分批布局掌握市場震盪帶來的進場機會。對於已有心儀台股標的、且願意中長期持有的投資人，也可視自身風險承受能力適度運用台股ELN（股票連結型商品），在等待進場機會的同時爭取約定收益，增加資金運用彈性。

在第4季市場基本面仍具支撐、股價維持高檔震盪的環境下，ELN的運用可進一步從「選股」延伸至「選價」。投資人可優先鎖定原本即看好、具長期持有意願的台股標的，並依自身可接受的承接價格設定履約條件，將市場震盪轉化為等待進場的契機；相較於股價上漲時追價，在行情整理期間以價格紀律尋找布局機會，也能兼顧約定收益，讓資金在等待好價格的過程中維持運用效率。

展望第4季，群益證指出高利率與市場震盪並存，也為不同類型資產創造各自的投資機會。投資人可透過收益型資產，搭配分批進場與分散布局原則，在掌握收益機會之餘保留調整彈性，讓投資組合在不同市場情境下更具韌性。

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