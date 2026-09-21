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外資上週賣超184億連3賣 逆勢加碼力積電、聯電
美國升息塵埃落定，台股上週先蹲後跳，集中市場指數18日收在47180.75點，週線上漲995.90點或2.16%。根據台灣證券交易所統計，上週外資在集中市場賣超新台幣184.63億元，為連續第3週賣超。
個股方面，上週外資賣超前3名上市公司為友達7萬2265張，中鋼5萬4704張，和彰銀4萬4756張。
買超榜方面，上週外資買超前3名上市公司為力積電8萬8238張，中華電4萬7016張，和聯電3萬4584張。其中提供成熟製程晶圓代工的力積電、聯電就包辦其中2席。
另統計今年初至9月18日止，外資累計賣超金額為1兆4134億元。外資總持有股票市值73兆7798億元，占全體上市股票市值比重48.09%。
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