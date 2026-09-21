外資上週賣超184億連3賣 逆勢加碼力積電、聯電

台股近期多空交戰劇烈，擁有8年半導體業內資歷、在網路上被封為「吃土女神」的投資名人巴逆逆，日前受邀登上財經節目《高手請上座》，與財經節目主持人高閔漳暢談第一線產業動態與自身操作邏輯。 面對市場瘋狗浪行情，巴逆逆直言近年常出現「懂越少賺越多」的脫鉤現象，並針對當前最火熱的記憶體族群示警，力勸投資人千萬不要盲目追逐台廠低階記憶體。

2026-09-21 11:58