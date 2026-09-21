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貝萊德重新加碼新興市場股票：較美股折價約50%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然美國聯準會（Fed）升息1碼（即0.25個百分點），但貝萊德仍維持偏好風險資產的立場。貝萊德維持加碼美股的立場，並且重新將新興市場股票調回加碼，主要基於基本面強勁，AI供不應求。

貝萊德智庫分析，全球利率走高，提高了報酬的門檻，但並未動搖貝萊德偏好風險資產的立場。利率走高與股市強勁，未必相互矛盾，關鍵在於推動殖利率的原因何在。

貝萊德認為，當殖利率走高反映的是更強的投資與經濟成長時，隨之而來的獲利強度就有助於抵銷上揚的資金成本。這正是貝萊德維持加碼美股與AI的原因。貝萊德重新將新興市場股票上調為加碼，則提供另一種參與 AI 供不應求主題的方式。

貝萊德指出，市場預估，未來 12 個月MSCI 新興市場指數的獲利成長率將超過 34%，高於MSCI美國指數的約 20%。不過，新興市場股票的預估本益比僅約10倍，美股則接近20倍，這相當於50%的折價，且新興市場的評價落在20 年歷史區間的最低 10% 之內。

美元若持續走弱，可能為新興市場帶來額外支撐，因為有助於改善金融環境、支撐當地貨幣吸引外資流入。不過，貝萊德認為，美元走弱與資金流入增加，是額外的利多，而不是看好新興市場的核心理由。

貝萊德指出，表面上來看，新興市場近期的漲勢來自不同地區與產業，但背後其實都受到同一條主線驅動，也就是AI 時代的資源稀缺。南韓與台灣位居半導體、記憶體與硬體供應鏈的核心，拉丁美洲（包括巴西）則提供建置AI 所需的原物料與實體基礎建設。儘管面貌不同，但這些都與 AI 發展帶來的資源需求有關，也是貝萊德加碼美股的重要一環。

不過，貝萊德表示，隨著時間推移，AI模型成本降低，商品化程度提高，AI獲利機會可能轉移到不同產業或企業。因此，貝萊德傾向保持靈活彈性與精選配置，而非認為今日的贏家一定能永遠領先。

新興市場 美股 股票

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