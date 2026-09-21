快訊

二度傷害！議員揭台中公所女職員1天遭猥褻10多次 因程序瑕疵重啟調查

半導體跨入材料新戰場 「造光路、挖水路」並進

時尚圈第一貴公子人生謝幕！傳奇超模辛蒂克勞馥27歲帥兒離世

聽新聞
0:00 / 0:00

外資看好23檔 AI 供應鏈 封測族群沾光 日月光領漲還有2檔亮燈

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
美系外資看多AI半導體前景。 聯合報系資料照
美系外資看多AI半導體前景。 聯合報系資料照

美系外資看多AI半導體前景，看好的23檔台股供應鏈，點名包括AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，封測股21日由龍頭日月光投控（3711）領軍表態，盤中上漲逾3%，南茂（8150）及華東（8110）更是衝上漲停鎖死。

美系外資釋出「2028年全球AI半導體vs CSP資本支出成長」報告，預估全球前14大上市CSP（不含主權AI）的總雲端資本支出在2028年將近1.6兆美元，但整體年成長率將放緩至12%，較2027年的60%、2026年的99%低。

美系外資看多AI半導體前景，預期2023~2030年整體潛在市場（TAM）的年複合增長率（CAGR）將高達30%，2030年將達7,530億美元，屆時將占全球半導體市場的一半。樂觀來看，雲端AI半導體TAM今年就可能上看4,850億美元。

美系外資點名看好23檔台股，包括台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、日月光投控、京元電子（2449）、上詮（3363）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、家登（3680）、萬潤（6187）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、愛普*（6531）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）、大聯大（3702）、文曄（3036）；包含AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程等。

日月光投控早盤以655元開高後一度衝達674元，盤中漲幅逾3%；京元電子以298元開出，盤中衝破300元，一度拉升至310元，盤中漲幅逾3%；菱生（2369）盤中大漲逾5%；南茂衝上漲停103元鎖死，站上百元，排隊買單逾萬張；華東也衝上漲停52.1元鎖死，排隊買單逾近萬張。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大摩：全球AI半導體需求成長快速 看好台積電、聯發科等23檔台股

歐洲地緣風險壓不住台股 半導體三雄領軍漲逾500點、續叩關4萬8

日月光、京元電 權證四檔夯

記憶體股、IC 設計股價大漲回血 00947盤中漲幅逾3%稱冠半導體ETF

相關新聞

巴逆逆減碼聯發科等拉回！長線看好TPU與光通 力勸「別碰台廠記憶體」

台股近期多空交戰劇烈，擁有8年半導體業內資歷、在網路上被封為「吃土女神」的投資名人巴逆逆，日前受邀登上財經節目《高手請上座》，與財經節目主持人高閔漳暢談第一線產業動態與自身操作邏輯。 面對市場瘋狗浪行情，巴逆逆直言近年常出現「懂越少賺越多」的脫鉤現象，並針對當前最火熱的記憶體族群示警，力勸投資人千萬不要盲目追逐台廠低階記憶體。

外資看好23檔 AI 供應鏈 封測族群沾光 日月光領漲還有2檔亮燈

美系外資看多AI半導體前景，看好的23檔台股供應鏈，點名包括AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，封測股21日由龍頭日月光投控（3711）領軍表態，盤中上漲逾3%，南茂（8150）及華東（8110）更是衝上漲停鎖死。

漲停殺跌停！「這檔記憶體股」減資後新股首日交易 股價振幅19.57%

商丞（8277）完成減資彌補虧損及新股換發作業，21日恢復交易，盤中最高觸及20.5元漲停價，之後一度下殺至16.85元跌停，盤中股價在漲跌停之間劇烈震盪；截至上午11時20分，股價暫報17.05元、跌幅8.58%。

台積電領軍電子權值勁揚 台股盤中漲逾500點

美股期指揚升，韓國股市勁揚，台股今天開高走堅，盤中高檔整理盤堅，最高47728.78點，上漲548.03點，台積電領軍電...

記憶體股好糾結！陳俊聖喊不缺貨、韓報告卻示警缺貨 台股族群分化

記憶體市場多空訊息交錯，市場表現並非所有產品同步上漲或下跌。TrendForce近期指出，DDR5詢價動能放緩，部分DDR4品牌顆粒價格出現修正，但主流DDR4 1Gx8 3200MT/s周均價仍小幅上升，台股記憶體族群21日也走勢分歧。

歐洲地緣風險壓不住台股 半導體三雄領軍漲逾500點、續叩關4萬8

台股21日無懼海外地緣政治雜音，半導體三大權值股同步走強。聯發科（2454）盤中大漲逾6%，最高衝上5,035元、首度越過5,000元關卡；台積電（2330）最高來到2,485元，持續在高檔震盪；日月光投控（3711）一度攻上674元，回到7月16日高點附近。封測族群買氣同步升溫，南茂（8150）早盤迅速攻上103元漲停價。在權值股撐盤下，加權指數盤中最高來到47,728點，距離重回48,000點大關僅一步之遙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。