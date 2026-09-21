外資看好23檔 AI 供應鏈 封測族群沾光 日月光領漲還有2檔亮燈

美系外資看多AI半導體前景，看好的23檔台股供應鏈，點名包括AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，封測股21日由龍頭日月光投控（3711）領軍表態，盤中上漲逾3%，南茂（8150）及華東（8110）更是衝上漲停鎖死。

美系外資釋出「2028年全球AI半導體vs CSP資本支出成長」報告，預估全球前14大上市CSP（不含主權AI）的總雲端資本支出在2028年將近1.6兆美元，但整體年成長率將放緩至12%，較2027年的60%、2026年的99%低。

美系外資看多AI半導體前景，預期2023~2030年整體潛在市場（TAM）的年複合增長率（CAGR）將高達30%，2030年將達7,530億美元，屆時將占全球半導體市場的一半。樂觀來看，雲端AI半導體TAM今年就可能上看4,850億美元。

美系外資點名看好23檔台股，包括台積電（2330）、聯電（2303）、力積電（6770）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、日月光投控、京元電子（2449）、上詮（3363）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、家登（3680）、萬潤（6187）、聯發科（2454）、世芯-KY（3661）、創意（3443）、愛普*（6531）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）、大聯大（3702）、文曄（3036）；包含AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程等。

日月光投控早盤以655元開高後一度衝達674元，盤中漲幅逾3%；京元電子以298元開出，盤中衝破300元，一度拉升至310元，盤中漲幅逾3%；菱生（2369）盤中大漲逾5%；南茂衝上漲停103元鎖死，站上百元，排隊買單逾萬張；華東也衝上漲停52.1元鎖死，排隊買單逾近萬張。