漲停殺跌停！「這檔記憶體股」減資後新股首日交易 股價振幅19.57%

商丞（8277）完成減資彌補虧損及新股換發作業，21日恢復交易，盤中最高觸及20.5元漲停價，之後一度下殺至16.85元跌停，盤中股價在漲跌停之間劇烈震盪；截至上午11時20分，股價暫報17.05元、跌幅8.58%。

商丞此次辦理減資，減資比率達56.89%，減資後實收資本額降至3.95億元，流通在外股數同步大幅縮減。公司原股本為9.16億元，本次減資後股本降至3.95億元，減資換股作業完成後，今日恢復交易。

值得注意的是，商丞減資前最後交易日為9月9日，當日收盤價8.05元；由於此次減資後股數大幅縮減，減資前後股價並不能直接以原股價進行比較，今日恢復交易後的股價則反映減資後新股價格。

從公司近期營運表現來看，商丞今年上半年營收5,639.1萬元，毛利1,915.6萬元，但營業損失1,621.8萬元，稅前淨損1,677.6萬元，歸屬母公司淨損同為1,677.7萬元，每股虧損0.18元；截至6月底，歸屬母公司業主權益為4.35億元。

除減資外，商丞今年8月董事會也決議辦理現金增資，預計發行普通股新股上限1,000萬股，每股面額10元，募資用途為充實營運資金。

公司近期治理層亦出現異動。商丞9月15日公告董事蕭武興辭任，9月18日再公告獨立董事邱欽堂辭任，兩人辭任生效日均為9月30日；公司公告指出，兩人辭任原因均為個人生涯規劃。另公司9月17日進行內部職務調整，由財會部協理傅鈺玲接任發言人。

商丞今日恢復交易首日股價從漲停快速翻落至跌停，市場焦點除了減資後重新定價，也將留意公司後續現金增資、營運改善及董事會治理變動等進展。