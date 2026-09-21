巴逆逆減碼聯發科等拉回！長線看好TPU與光通 力勸「別碰台廠記憶體」

＊原影片時間9月12日。

台股近期多空交戰劇烈，擁有8年半導體業內資歷、在網路上被封為「台股最強反指標」的「吃土鋁繩巴逆逆」，日前受邀登上財經節目《高手請上座》，與財經節目主持人高閔漳暢談第一線產業動態與自身操作邏輯。

面對市場瘋狗浪行情，巴逆逆直言近年常出現「懂越少賺越多」的脫鉤現象，並針對當前最火熱的記憶體族群示警，力勸投資人千萬不要盲目追逐台廠低階記憶體。

記憶體成本暴增至5成 台廠缺高階HBM成硬傷

談及記憶體市況，巴逆逆表示，當前記憶體成本在消費性電子產品中占比大幅飆升，以前一台筆電記憶體成本僅占15%至20%，如今已高達5成。

然而，全球真正急缺的是高頻寬記憶體（HBM）與DDR5等高階規格，台廠缺乏高階技術，主力仍停留在DDR3、DDR2等成熟製程，這波股價大漲多半偏向投機炒作。

巴逆逆直白建議，投資人若真想布局記憶體，最好「不要碰龍頭以外的台灣廠商」，反而應優先考慮美光（Micron）或是涵蓋韓系大廠的半導體ETF。

停損不凹單拒絕長期套牢 看好TPU與光通訊潛力

高閔漳在節目中觀察，巴逆逆面對盤勢不如人意時，也會遵守紀律停損，例如過去操作愛普時，跌幅達40%便認賠換股。

巴逆逆強調，自己不相信「一張不賣、奇蹟自來」的說法，抱著不放往往只會面臨漫長套牢。

至於看好的族群，她則相對青睞具備散熱利基的TPU相關供應鏈及光通訊族群，因此近期雖減碼聯發科，但主要是漲多調節，後續仍會等待回檔重新承接。

先進封裝產能持續爆滿 均線糾結待出量突破

此外，針對半導體整體供應鏈，巴逆逆指出，目前最吃緊的環節依舊是先進封裝，台積電外溢訂單已讓二、三線封裝廠產能全面爆滿。

高閔漳則分析，許多個股目前處於均線糾結階段，投資人不必因短線盤整而過度悲觀，待籌碼沉澱後仍具突破契機。

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