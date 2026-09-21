記憶體股好糾結！陳俊聖喊不缺貨、韓報告卻示警缺貨 台股族群分化

記憶體市場多空訊息交錯，市場表現並非所有產品同步上漲或下跌。TrendForce近期指出，DDR5詢價動能放緩，部分DDR4品牌顆粒價格出現修正，但主流DDR4 1Gx8 3200MT/s周均價仍小幅上升，台股記憶體族群21日也走勢分歧。

從現貨市場來看，9月18日DDR5 16Gb標準品報價上漲1.39%，DDR4 16Gb 3200則下跌0.29%；DDR4 8Gb 3200下跌0.23%，但DDR4 8Gb eTT反而上漲1.59%，不同規格漲跌互見，顯示目前價格仍受到產品規格、庫存與需求結構影響。

供給面則出現新的變化。中國大陸DRAM廠長鑫科技20日宣布，第五代DRAM技術平台G5進入量產。長鑫表示，以8Gb產品計算，單片晶圓裸片產出較第四代平台增加至少50%，並推出兩款24Gb LPDDR5X產品，鎖定中高階手機及可攜式電子裝置。

宏碁（2353）董事長陳俊聖19日也表示，就PC市場觀察，目前記憶體供應並非全面短缺，DDR4與一般DDR5供貨相對充足，市場報價則較為混亂；隨著中國大陸供應商擴大供給，記憶體與SSD成本明年可能面臨下滑壓力。

不過，另一項產業報告對供需前景的判斷仍偏緊。韓國輸出入銀行海外經濟研究所發布第3季ICT產業報告，引述TrendForce等機構預測，AI伺服器需求仍將推升記憶體需求，DRAM短缺可能延續至2027年下半年甚至2028年，NAND短缺則可能延續至明年上半年。報告預估，今年DRAM市場規模約5,190億美元，NAND市場規模約3,600億美元。

反映到台股盤面，記憶體族群21日漲跌互見，威剛（3260）、力成（6239）、品安（8088）、創見（2451）走強，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、力積電（6770）則走弱；商丞（8277）完成56.89%減資換股後恢復交易，股價開盤一度觸及漲停，隨後急殺至16.85元跌停，振幅達19.57%。

展望後市，記憶體行情不能只看單一DRAM現貨報價，DDR4、DDR5、伺服器DRAM、HBM及NAND等不同產品的現貨與合約價格，以及長鑫等新增產能實際進入市場的時間與規模，都將牽動後續供需變化。