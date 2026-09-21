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台積電領軍電子權值勁揚 台股盤中漲逾500點
美股期指揚升，韓國股市勁揚，台股今天開高走堅，盤中高檔整理盤堅，最高47728.78點，上漲548.03點，台積電領軍電子權值股走揚，金融翻紅。
到10時40分，加權指數47686.8點，上漲506.05點，成交值約新台幣4800億元，電子指數漲1.33%，金融指數漲0.46%，代表中小型股的櫃買OTC指數下跌0.16%。
權王台積電翻紅盤中最高2485元，漲25元，漲幅1.01%，主要電子權值股聯發科漲5%，台達電漲近6%，日月光投控漲3.5%，鴻海力守平盤，記憶體族群南亞科跌逾1%，印刷電路板廠欣興揚升5.5%，被動元件廠國巨漲逾1%，IC載板廠南電跌1.8%。
股價超過千元的高價股漲跌互見，欣興重返千元俱樂部，高價股增至「48千金」。
台新台灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥指出，上週美國聯邦準備理事會（Fed）如市場預期升息1碼，台股先前回檔反應，聯準會確定升息後美股及台股利空出盡，台股連日大漲，今天盤中持續上攻，站穩47500點之上。
魏永祥表示，人工智慧AI基礎建設規格提升，包括晶圓代工、測試介面、散熱、電源、銅箔基板和印刷電路板、ABF載板、光通訊，網通等族群持續受惠，隨著大型雲端服務供應商（CSP）積極自研AI特殊應用晶片（ASIC），相關供應鏈重要性持續提升，IC設計服務、先進封裝與高速傳輸技術具長期發展潛力。
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