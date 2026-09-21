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歐洲地緣風險壓不住台股 半導體三雄領軍漲逾500點、續叩關4萬8

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
台股21日無懼海外地緣政治雜音，半導體三大權值股同步走強。 聯合報系資料照
台股21日無懼海外地緣政治雜音，半導體三大權值股同步走強。 聯合報系資料照

台股21日無懼海外地緣政治雜音，半導體三大權值股同步走強。聯發科（2454）盤中大漲逾6%，最高衝上5,035元、首度越過5,000元關卡；台積電（2330）最高來到2,485元，持續在高檔震盪；日月光投控（3711）一度攻上674元，回到7月16日高點附近。封測族群買氣同步升溫，南茂（8150）早盤迅速攻上103元漲停價。在權值股撐盤下，加權指數盤中最高來到47,728點，距離重回48,000點大關僅一步之遙。

海外市場近期並不平靜，俄烏戰事再度升高。俄羅斯持續以無人機攻擊烏克蘭，波蘭日前更因俄軍大規模空襲鄰近邊境地區一度升空戰機；另一方面，烏克蘭也對莫斯科地區發動大規模無人機攻擊，歐洲對俄羅斯無人機、網路攻擊及破壞基礎設施等「混合威脅」警戒持續升高。不過，地緣政治風險目前尚未演變成全球股市全面避險，亞洲股市今日反而由科技股領漲，資金重新聚焦科技與AI題材。

台股也延續這股氣勢，加權指數早盤由47,207點開出後一路墊高，盤中上漲逾500點至47,700點之上，漲幅超過1%，半導體指數同步走高。台積電在2,400元以上高檔整理後再度往上推升，聯發科則成為今日權值股最強火力，盤中一口氣跨過5,000元整數關卡；日月光也延續近期強勢走勢，封測族群明顯成為盤面資金焦點。

其中，南茂開盤後買盤快速湧入，股價自96元一路急拉，隨即鎖上103元漲停，成交量已接近6萬張。從台積電、聯發科到日月光，再延伸至南茂等封測股，資金仍緊扣半導體主軸，讓台股在海外政治風險升溫之際仍維持強勢格局；截至盤中，加權指數來到47,685點附近，上漲約504點，48,000點關卡再度成為市場短線焦點。

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