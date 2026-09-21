集保結算所大專生金融就業公益專班 金融培力創造未來

臺灣集中保管結算所主辦大專生金融就業公益專班2026年邁入第12屆，9月19日於全國北、中、南、東區計九個專班同步開訓，共有來自30所大專校院445位學生參加。金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，勉勵全體學員積極學習，充實金融專業知識與實務能力，與時俱進提升自我價值。

陳彥良表示，金融業以「信任為本，人才為基」，更肩負著國家與青年未來的使命，大專生金融就業公益專班就是信任金融的具體實踐，結合金融教育與就業培力，協助學員增進金融專業、提升就業競爭力，他期勉學員善用專班的豐富資源及多元工具，為職涯發展奠定基礎，並將所學回饋社會，創造正向循環。

面對AI時代的快速變化，主辦單位集保結算所董事長林丙輝引用輝達創辦人黃仁勳的名言：「跑起來，別用走的！不論是為了獵食，還是被當作獵物。」他期望透過完整的課程規劃、專業證照輔導及系統化學習，厚植學員金融專業與實務能力，改變環境的限制，並把握AI轉型的契機，齊頭趕上開創亮麗人生。

林丙輝也特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，長期攜手投入金融教育與人才培育，共同為青年建立從學習到就業的支持網絡。

2026學年度大專生金融就業公益專班課程期間自2026年9月至2027年3月止，利用周末上課，總計170小時，從「安心就讀」及「就業準備」兩個面向提供學員支持，減輕家庭經濟負擔，同時透過多項學習及就業獎勵機制，鼓勵學員完成課程、取得證照，並無縫接軌金融職場。

集保結算所長期落實信任金融，從社會面向持續推動金融教育及弱勢關懷，自2015學年度起結合金融周邊單位及大專校院資源，針對弱勢大專學生辦理公益專班，迄今已培養數千位金融專業人才，在金融各業勤懇不懈，實現「翻轉人生，金融圓夢」的理念。