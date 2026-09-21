快訊

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

缺師現場／學期中離職潮來襲 北市10年備援師資也停辦

俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

集保結算所大專生金融就業公益專班 金融培力創造未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所主辦2026學年度大專生金融就業公益專班開訓典禮。臺灣集中保管結算所／提供
臺灣集中保管結算所主辦2026學年度大專生金融就業公益專班開訓典禮。臺灣集中保管結算所／提供

臺灣集中保管結算所主辦大專生金融就業公益專班2026年邁入第12屆，9月19日於全國北、中、南、東區計九個專班同步開訓，共有來自30所大專校院445位學生參加。金管會副主委陳彥良特別親臨開訓典禮，勉勵全體學員積極學習，充實金融專業知識與實務能力，與時俱進提升自我價值。

陳彥良表示，金融業以「信任為本，人才為基」，更肩負著國家與青年未來的使命，大專生金融就業公益專班就是信任金融的具體實踐，結合金融教育與就業培力，協助學員增進金融專業、提升就業競爭力，他期勉學員善用專班的豐富資源及多元工具，為職涯發展奠定基礎，並將所學回饋社會，創造正向循環。

面對AI時代的快速變化，主辦單位集保結算所董事長林丙輝引用輝達創辦人黃仁勳的名言：「跑起來，別用走的！不論是為了獵食，還是被當作獵物。」他期望透過完整的課程規劃、專業證照輔導及系統化學習，厚植學員金融專業與實務能力，改變環境的限制，並把握AI轉型的契機，齊頭趕上開創亮麗人生。

林丙輝也特別感謝證券交易所、期貨交易所、櫃檯買賣中心、財金資訊公司、聯合徵信中心及臺灣網路認證公司等單位共同贊助，長期攜手投入金融教育與人才培育，共同為青年建立從學習到就業的支持網絡。

2026學年度大專生金融就業公益專班課程期間自2026年9月至2027年3月止，利用周末上課，總計170小時，從「安心就讀」及「就業準備」兩個面向提供學員支持，減輕家庭經濟負擔，同時透過多項學習及就業獎勵機制，鼓勵學員完成課程、取得證照，並無縫接軌金融職場。

集保結算所長期落實信任金融，從社會面向持續推動金融教育及弱勢關懷，自2015學年度起結合金融周邊單位及大專校院資源，針對弱勢大專學生辦理公益專班，迄今已培養數千位金融專業人才，在金融各業勤懇不懈，實現「翻轉人生，金融圓夢」的理念。

集保結算所 公益 大專

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

兆豐證券攜手台灣手語翻譯協會、台灣公益聯盟 跨界推動無障礙防詐

臺銀中研院簽MOU 活化珍貴文獻

教育部挹注經費 東大串聯東部離島9校AI人才培育

強化青少年識詐力 北富銀攜手新北市教育局前進鶯歌工商 千名師生熱情響應防詐宣導 共同打造校園安全網

相關新聞

國泰金調查：景氣與股市樂觀指數回溫、近八成民眾憂明年通膨破2%

台灣景氣燈號續亮紅燈，帶動民眾對景氣與股市信心回溫，國泰金控發布9月國民經濟信心調查指出，民眾的景氣樂觀指數、展望樂觀指數、消費意願皆有改善，在基本面支撐之下，股市樂觀情緒和風險偏好指數也有回升，然而，有逾八成民眾認為目前物價比過去半年上漲，且有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

美股上周五科技股續強，費半指數大漲2.78%，標普500、那斯達克同步收高，輝達、美光走高，台積電（2330）ADR也上漲1.03%；惟美債10年期殖利率重返5%上方，市場對聯準會10月再升息預期升溫。

CCL高階供給短缺 內外資法人肯定台光電及台燿

美系大行認為，銅箔基板（Copper Clad Laminate）的韓廠Doosan宣布在韓國與中國大陸擴產，這進一步證明高階 CCL 需求強勁，券商重申對高階供給短缺現象不變，認為對覆蓋裡的台廠台光電（2383）、台燿（6274）產業觀察是正向。重申正向不變

大摩：全球AI半導體需求成長快速 看好台積電、聯發科等23檔台股

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電、聯發科等23檔台股。

台股基本面行情將接棒、台積9月營收上看5,200億 大盤節後挑戰48K

台股在美國聯準會升息等不確定性因素告一段落後，本周面臨中秋連假、川習會等新變數，但專家普遍認為，今年的中秋變盤，向上攻堅機率大。隨台積電9月營收有望上衝至5,200億元，基本面行情將接棒，10月上旬將向48K發起攻擊。

台股行情先蹲後跳 法人買盤回頭靠攏AI股

美、日央行上周同步升息，台股行情先蹲後跳，雖然外資全周賣超、且是連續第三周賣超，但在操作上，卻出現轉彎跡象，買盤開始朝AI族群再次靠攏，反手加碼的聯電、頎邦等個股，市場高度聚焦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。