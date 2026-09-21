快訊

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

缺師現場／學期中離職潮來襲 北市10年備援師資也停辦

俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰金調查：景氣與股市樂觀指數回溫、近八成民眾憂明年通膨破2%

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金控9月國民經濟信心調查結果顯示，有過半數民眾預期今年通貨膨脹率超過2.5%，更有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。業者提供
國泰金控9月國民經濟信心調查結果顯示，有過半數民眾預期今年通貨膨脹率超過2.5%，更有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。業者提供

台灣景氣燈號續亮紅燈，帶動民眾對景氣與股市信心回溫，國泰金控發布9月國民經濟信心調查指出，民眾的景氣樂觀指數、展望樂觀指數、消費意願皆有改善，在基本面支撐之下，股市樂觀情緒和風險偏好指數也有回升，然而，有逾八成民眾認為目前物價比過去半年上漲，且有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。

國泰金控調查顯示，民眾的景氣樂觀指數反彈，其中景氣現況樂觀指數上升至14.8，展望樂觀指數上升至16.5。消費意願也同步改善，其中大額消費意願指數升至18.3，耐久財消費意願指數升至-3.9。

經濟成長方面，主計總處預估台灣2026年經濟成長率11.05%；國泰金調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為10.89%，有52%的民眾認為今年經濟成長率會高於11%，整體表現樂觀。

不過，民眾對於物價的預期仍然偏高，主計總處預估今年通貨膨脹率2.07%，但民眾對於今年平均通膨預期值為2.51%，且有高達51%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2.5%。另外，有79%的民眾預期一年以後的通貨膨脹率大於2%，其中35%民眾預期將大於3%；15%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%。

影響民眾對通膨的感受主因有35%認為是受到日常消費價格影響，如外食、蔬菜水果與民生日用品，另有29%民眾認為進口原物料價格，如原油、鋼鐵等，是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

股市方面，國泰金調查指出，雖然美伊談判持續，但美國通膨數據未大幅上升，且四大雲端服務供應商（CSP）續上修資本支出，財報優於預期支撐AI基本面，帶動台股走升，調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數回升至49.1，風險偏好指數上升至32.9。

國泰金 景氣 股市

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

新物價時代／低物價一去不返 台灣壓力更大

8月富蘭克林美國經濟儀表板：連續27個月亮綠燈

PIMCO：聯準會9月升息可能不只是一次風險管理操作

美債短端兩頭熱！投資人押反彈 美政府料增發1兆美元國庫券

相關新聞

國泰金調查：景氣與股市樂觀指數回溫、近八成民眾憂明年通膨破2%

台灣景氣燈號續亮紅燈，帶動民眾對景氣與股市信心回溫，國泰金控發布9月國民經濟信心調查指出，民眾的景氣樂觀指數、展望樂觀指數、消費意願皆有改善，在基本面支撐之下，股市樂觀情緒和風險偏好指數也有回升，然而，有逾八成民眾認為目前物價比過去半年上漲，且有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

美股上周五科技股續強，費半指數大漲2.78%，標普500、那斯達克同步收高，輝達、美光走高，台積電（2330）ADR也上漲1.03%；惟美債10年期殖利率重返5%上方，市場對聯準會10月再升息預期升溫。

CCL高階供給短缺 內外資法人肯定台光電及台燿

美系大行認為，銅箔基板（Copper Clad Laminate）的韓廠Doosan宣布在韓國與中國大陸擴產，這進一步證明高階 CCL 需求強勁，券商重申對高階供給短缺現象不變，認為對覆蓋裡的台廠台光電（2383）、台燿（6274）產業觀察是正向。重申正向不變

大摩：全球AI半導體需求成長快速 看好台積電、聯發科等23檔台股

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電、聯發科等23檔台股。

台股基本面行情將接棒、台積9月營收上看5,200億 大盤節後挑戰48K

台股在美國聯準會升息等不確定性因素告一段落後，本周面臨中秋連假、川習會等新變數，但專家普遍認為，今年的中秋變盤，向上攻堅機率大。隨台積電9月營收有望上衝至5,200億元，基本面行情將接棒，10月上旬將向48K發起攻擊。

台股行情先蹲後跳 法人買盤回頭靠攏AI股

美、日央行上周同步升息，台股行情先蹲後跳，雖然外資全周賣超、且是連續第三周賣超，但在操作上，卻出現轉彎跡象，買盤開始朝AI族群再次靠攏，反手加碼的聯電、頎邦等個股，市場高度聚焦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。