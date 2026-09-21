國泰金調查：景氣與股市樂觀指數回溫、近八成民眾憂明年通膨破2%

台灣景氣燈號續亮紅燈，帶動民眾對景氣與股市信心回溫，國泰金控發布9月國民經濟信心調查指出，民眾的景氣樂觀指數、展望樂觀指數、消費意願皆有改善，在基本面支撐之下，股市樂觀情緒和風險偏好指數也有回升，然而，有逾八成民眾認為目前物價比過去半年上漲，且有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。

國泰金控調查顯示，民眾的景氣樂觀指數反彈，其中景氣現況樂觀指數上升至14.8，展望樂觀指數上升至16.5。消費意願也同步改善，其中大額消費意願指數升至18.3，耐久財消費意願指數升至-3.9。

經濟成長方面，主計總處預估台灣2026年經濟成長率11.05%；國泰金調查結果顯示，民眾對於今年經濟成長率的平均預期值為10.89%，有52%的民眾認為今年經濟成長率會高於11%，整體表現樂觀。

不過，民眾對於物價的預期仍然偏高，主計總處預估今年通貨膨脹率2.07%，但民眾對於今年平均通膨預期值為2.51%，且有高達51%的民眾認為今年通貨膨脹率會高於2.5%。另外，有79%的民眾預期一年以後的通貨膨脹率大於2%，其中35%民眾預期將大於3%；15%民眾覺得一年以後通貨膨脹率介於1%至2%。

影響民眾對通膨的感受主因有35%認為是受到日常消費價格影響，如外食、蔬菜水果與民生日用品，另有29%民眾認為進口原物料價格，如原油、鋼鐵等，是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

股市方面，國泰金調查指出，雖然美伊談判持續，但美國通膨數據未大幅上升，且四大雲端服務供應商（CSP）續上修資本支出，財報優於預期支撐AI基本面，帶動台股走升，調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數回升至49.1，風險偏好指數上升至32.9。