台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

台灣景氣燈號續亮紅燈，帶動民眾對景氣與股市信心回溫，國泰金控發布9月國民經濟信心調查指出，民眾的景氣樂觀指數、展望樂觀指數、消費意願皆有改善，在基本面支撐之下，股市樂觀情緒和風險偏好指數也有回升，然而，有逾八成民眾認為目前物價比過去半年上漲，且有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。

2026-09-21 09:19