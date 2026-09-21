台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡
美股上周五科技股續強，費半指數大漲2.78%，標普500、那斯達克同步收高，輝達、美光走高，台積電（2330）ADR也上漲1.03%；惟美債10年期殖利率重返5%上方，市場對聯準會10月再升息預期升溫。
台股21日開盤上漲26.55點、以47,207.3點開出，台積電開低後翻紅，聯發科（2454）領軍，日月光投控（3711）、致茂（2360）、欣興（3037）、健策（3653）、川湖（2059）等電子要角同步走強，帶動指數漲幅擴大，一度上漲344.13點、觸及47,524.88點，衝上47,500點之上。盤面資金聚焦電子股，友達（2409）、主動統一升級50（00403A）、群創（3481）交投熱絡。
盤面上，五大權值股僅台積電開低、其餘皆開高。其中，台積電開低15元、報2,445元；聯發科開高報4,800元、台達電（2308）開1,750元、鴻海（2317）開251.5元、日月光投控開655元。
類股方面，光電、油電燃氣、電子零組件、半導體等漲幅居前，營建、資訊服務、金融、航運等相對疲弱。
回顧台股18日表現，集中市場指數上漲892.75點、收47,180.75點，成交值達1.07兆元。三大法人買超1,194.51億元，其中，外資買超869.94億元，投信買超81.53億元、自營商買超（合計）243.03億元。
累計上周，集中市場指數上漲995.9點、漲幅2.16%，周線由黑翻紅。三大法人賣超26.48億元，其中，外資賣超184.64億元、投信買超322.07億元、自營商賣超（合計）163.91億元。
法人指出，台股雖維持多頭架構，但月、季線糾結，成交值未明顯放大，追價意願不足，短線仍以區間震盪看待，操作宜避免追高殺低。隨Fed政策變數逐步釐清，季底作帳行情可期，個股強弱將更為分明，宜留意法人動向。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。