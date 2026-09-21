CCL高階供給短缺 內外資法人肯定台光電及台燿

美系大行認為，銅箔基板（Copper Clad Laminate）的韓廠Doosan宣布在韓國與中國大陸擴產，這進一步證明高階 CCL 需求強勁，券商重申對高階供給短缺現象不變，認為對覆蓋裡的台廠台光電（2383）、台燿（6274）產業觀察是正向。重申正向不變。

永豐投顧表示，台光電是唯⼀在做價值承接的⼀家，M9已於2026年第3季量產、M10送樣中，同時把⾼階樹脂配⽅能⼒橫向平移到載板材料，ABF載板CCL認證結果最快在今年第4季出爐，今年第2季營收472.76億元，⽑利率33.8%。

台燿衝擊落在下⼀代，獲利卻落在這⼀代，主⼒是800G與1.6T交換器材料，CPO⾸波衝擊落在3.2T以上與交換器，⽽厚銅CCL約占營收14%，銅厚升級與訊號走光或走電完全無關，今年第2季營收142.99億元，⽑利率29.7%。