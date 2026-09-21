川習會本週登場 法人：台股中秋連假前觀察量能

中東葉門戰事升溫，伊朗向美國傳達重新開放荷莫茲海峽的條件，國際油價仍處相對高檔，美股期指早盤揚升。期貨法人指出，台股上週資金漸回流，市場追價信心穩健，本週川習會將登場，觀察中秋連假前量能是否維持新台幣兆元以上，電子權值股能否延續多頭氣勢。

中國國家主席習近平24日將與美國總統川普（Donald Trump）在白宮舉行峰會，預期人工智慧對話機制、關稅戰休兵延長與稀土供應等，將是經貿及國安領域的峰會重點。

葉門衝突重啟後，沙烏地阿拉伯首都利雅德首度成為飛彈攻擊目標。美國警告，沙烏地和伊朗支持的葉門什葉派叛軍青年運動之間的戰鬥恐「快速升級」。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）指出，德黑蘭已經透過調解方，向美國華府傳達結束其封鎖戰略咽喉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的條件。

國際原油價格9月飆升近2成，過去3天略有回落，但國際油價指標倫敦市場北海布倫特原油，仍維持在每桶100美元以上。

全球央行調控通膨，美股道瓊工業指數18日終場下跌95.4點或0.18%，收51682.64點，標準普爾500指數上漲12.74點或0.17%，收7650.5點，那斯達克指數上漲104.25點或0.39%，收26522.55點，費城半導體指數上漲322.196點或2.78%，收11921.688點。

台指期夜盤收47405點，下跌23點，台積電期貨夜盤收2469點，上漲1點。台股上週週線上漲995.9點或2.16%，加權指數18日收47180.75點，上漲892.75點，三大法人同步買超合計1165.86億元，其中外資及陸資買超869.94億元，是外資史上第5大單日買超。

在台指期淨部位，三大法人18日淨空單減少1143口至4192口，其中外資淨空單減少2564口至7萬6110口。