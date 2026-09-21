快訊

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

缺師現場／學期中離職潮來襲 北市10年備援師資也停辦

俄國選舉日變遇襲日！烏軍史上最多1600架無人機撲莫斯科 首射新飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

川習會本週登場 法人：台股中秋連假前觀察量能

中央社／ 台北21日電

中東葉門戰事升溫，伊朗向美國傳達重新開放荷莫茲海峽的條件，國際油價仍處相對高檔，美股期指早盤揚升。期貨法人指出，台股上週資金漸回流，市場追價信心穩健，本週川習會將登場，觀察中秋連假前量能是否維持新台幣兆元以上，電子權值股能否延續多頭氣勢。

中國國家主席習近平24日將與美國總統川普（Donald Trump）在白宮舉行峰會，預期人工智慧對話機制、關稅戰休兵延長與稀土供應等，將是經貿及國安領域的峰會重點。

葉門衝突重啟後，沙烏地阿拉伯首都利雅德首度成為飛彈攻擊目標。美國警告，沙烏地和伊朗支持的葉門什葉派叛軍青年運動之間的戰鬥恐「快速升級」。

伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad BagherGhalibaf）指出，德黑蘭已經透過調解方，向美國華府傳達結束其封鎖戰略咽喉荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的條件。

國際原油價格9月飆升近2成，過去3天略有回落，但國際油價指標倫敦市場北海布倫特原油，仍維持在每桶100美元以上。

全球央行調控通膨，美股道瓊工業指數18日終場下跌95.4點或0.18%，收51682.64點，標準普爾500指數上漲12.74點或0.17%，收7650.5點，那斯達克指數上漲104.25點或0.39%，收26522.55點，費城半導體指數上漲322.196點或2.78%，收11921.688點。

台指期夜盤收47405點，下跌23點，台積電期貨夜盤收2469點，上漲1點。台股上週週線上漲995.9點或2.16%，加權指數18日收47180.75點，上漲892.75點，三大法人同步買超合計1165.86億元，其中外資及陸資買超869.94億元，是外資史上第5大單日買超。

在台指期淨部位，三大法人18日淨空單減少1143口至4192口，其中外資淨空單減少2564口至7萬6110口。

川習會 台股 荷莫茲海峽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股量能回溫 類股輪動推動指數震盪盤堅

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股四巫日來襲 台指期夜盤上沖下洗

台指期 短線蓄勢向上

相關新聞

國泰金調查：景氣與股市樂觀指數回溫、近八成民眾憂明年通膨破2%

台灣景氣燈號續亮紅燈，帶動民眾對景氣與股市信心回溫，國泰金控發布9月國民經濟信心調查指出，民眾的景氣樂觀指數、展望樂觀指數、消費意願皆有改善，在基本面支撐之下，股市樂觀情緒和風險偏好指數也有回升，然而，有逾八成民眾認為目前物價比過去半年上漲，且有79%民眾預期未來一年後的通膨會大於2%。

台積電開低翻紅！聯發科領軍 台股一度上漲344點、再戰47,500關卡

美股上周五科技股續強，費半指數大漲2.78%，標普500、那斯達克同步收高，輝達、美光走高，台積電（2330）ADR也上漲1.03%；惟美債10年期殖利率重返5%上方，市場對聯準會10月再升息預期升溫。

CCL高階供給短缺 內外資法人肯定台光電及台燿

美系大行認為，銅箔基板（Copper Clad Laminate）的韓廠Doosan宣布在韓國與中國大陸擴產，這進一步證明高階 CCL 需求強勁，券商重申對高階供給短缺現象不變，認為對覆蓋裡的台廠台光電（2383）、台燿（6274）產業觀察是正向。重申正向不變

大摩：全球AI半導體需求成長快速 看好台積電、聯發科等23檔台股

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電、聯發科等23檔台股。

台股基本面行情將接棒、台積9月營收上看5,200億 大盤節後挑戰48K

台股在美國聯準會升息等不確定性因素告一段落後，本周面臨中秋連假、川習會等新變數，但專家普遍認為，今年的中秋變盤，向上攻堅機率大。隨台積電9月營收有望上衝至5,200億元，基本面行情將接棒，10月上旬將向48K發起攻擊。

台股行情先蹲後跳 法人買盤回頭靠攏AI股

美、日央行上周同步升息，台股行情先蹲後跳，雖然外資全周賣超、且是連續第三周賣超，但在操作上，卻出現轉彎跡象，買盤開始朝AI族群再次靠攏，反手加碼的聯電、頎邦等個股，市場高度聚焦。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。