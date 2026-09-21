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大摩看多前景 按讚23檔

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

摩根士丹利證券（大摩）釋出報告指出，全球前14大上市雲端服務供應商（CSP）2028年的總資本支出成長將放慢至12%，AI半導體年複合增長率（CAGR）則高達30%。在供應鏈中，AI、記憶體、封測、半導體設備及成熟製程都將受惠，看好台積電（2330）、聯發科（2454）等23檔台股。

大摩在這篇長達60頁的「2028年全球AI半導體vs. CSP資本支出成長」報告中，提出對於2028年產業前景的初步預估。大摩預估，全球前14大上市CSP（不含主權AI）的總雲端資本支出在2028年將達到近1.6兆美元，但整體年成長率將放緩至12%，低於2027年的60%、2026年的99%。

不過，大摩看多AI半導體前景，預期2023-2030年整體潛在市場（TAM）的CAGR將高達30%，到2030年將達到7,530億美元，屆時將占全球半導體市場的一半。樂觀來看，雲端AI半導體TAM今年就可能上看4,850億美元。

大摩看好的23檔台股包括：台積電、聯電（2303）、力積電（6770）、南亞科（2408）、華邦電（2344）、旺宏（2337）、日月光投控（3711）、京元電子（2449）、上詮（3363）、鴻勁（7769）、旺矽（6223）、穎崴（6515）、家登（3680）、萬潤（6187）、聯發科、世芯-KY（3661）、創意（3443）、愛普*（6531）、信驊（5274）、譜瑞-KY（4966）、義隆（2458）、大聯大（3702）、文曄（3036）。

大摩指出，在強勁的AI需求推動下，台積電的CoWoS產能在2027年可望達每月20萬片，2028年則擴大到每月26萬片。台積電的2奈米需求極為強勁，預計從2026到2028年的CAGR將高達70%。台積電2027年的5奈米產能將下滑，3奈米產能則持續增加。

大摩 雲端服務 半導體

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