台股行情先蹲後跳 法人買盤回頭靠攏AI股

美、日央行上周同步升息，台股行情先蹲後跳，雖然外資全周賣超、且是連續第三周賣超，但在操作上，卻出現轉彎跡象，買盤開始朝AI族群再次靠攏，反手加碼的聯電（2303）、頎邦（6147）等個股，市場高度聚焦。

根據統計，外資雖在美國聯準會（Fed）宣布升息後開始買超，但上周仍賣超184億元，連三周賣超，自營商也賣超163億元，不過，幸賴投信積極加碼、買超金額來到322億元，連續第四周放大，使三大法人全周合計賣超降至僅26億元，較前一周的386億元大幅縮減。

在進出個股上，外資全周買超力積電（6770）8.8萬張，中華電（2412）4.7萬張、聯電3.4萬張、合晶（6182）3.2萬張、中石化（1314）3.1萬張緊追在後，其它買超前十名的還有陽明（2609）、中信金（2891）、京元電子（2449）、頎邦、南亞科（2408）。

當中，上周外資由賣轉買的個股即有聯電、合晶、中信金、京元電子、頎邦等五檔；再以買超金額來看，聯發科（2454）182億元占據買超榜單的第一，南亞科的128億元、京元電子75億元分居二、三。

其它買超金額超過50億元的，還有穩懋（3105）、世芯-KY（3661）、中華電、力積電、台達電（2308）、聯電、矽格（6257），幾乎集中在AI族群上。當中，穩懋、世芯-KY、台達電、聯電等四檔由賣轉買。

投信方面，全周買超金額最高的是藥華藥（6446）的100億元，聯電87億元、南亞68億元分居二、三，其它逾20億元的還有創意（3443）、廣達（2382）、台積電（2330）、長榮（2603）、信驊（5274）、頎邦，也幾全數集中在AI股上，當中由賣轉買的個股有藥華藥、信驊。